Tweede Kamerverkiezingen: 50Plus – Geen uitbreiding Europese Unie

Van VVD tot aan Forum voor Democratie… Van digitaks tot staatsteun. Op volgorde van de huidige zetelverdeling spitte Executive Finance de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 door. Dit keer 50Plus.

50Plus heeft 3 zetels in de huidige Tweede Kamer. De partij wil dat het minimumloon structureel wordt verhoogd. “Het belastingstelsel wordt drastisch vereenvoudigd”, valt ook te lezen. 50Plus wil discriminerende belastingmaatregelen voor ouderen terugdraaien. “Gezonde voedselproducten horen thuis in het lage btw-tarief, ongezonde producten in het hoge tarief.”

Geen uitbreiding Europese Unie

De partij wil geen uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe landen. “Wij zijn voor een kritisch lidmaatschap en willen daarbij een sterke, stabiele Europese Unie. Lidstaten die zich niet aan de spelregels houden moeten hard gesanctioneerd worden.” 50Plus wil niet dat Nederland opdraait voor het slechte economische beleid van andere eurolanden. “Een krachtige Europese Unie die de kerntaken goed coördineert tussen lidstaten, heeft niet steeds meer geld nodig voor eigen beleid. De standaardpraktijk van het doorschuiven van de rekening van extra EU-uitgaven naar hogere afdrachten voor de lidstaten moet worden beëindigd.”

Tot slot stelt 50 Plus: “Nederland geeft geen geld aan misdadige, corrupte regimes die mensenrechten schenden of terrorisme steunen en ook niet aan landen, organisaties of bedrijven die betrokken zijn bij geweldsconflicten.”