Tweede Kamerverkiezingen: ChristenUnie – Grote wijziging belastingstelsel

Van VVD tot aan Forum voor Democratie… Van digitaks tot staatssteun. Op volgorde van de huidige zetelverdeling spitte Executive Finance de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 door. Deze keer de ChristenUnie.

De ChristenUnie zit met 5 zetels in de huidige Tweede Kamer. De partij stelt een grote wijziging van het belastingstelsel voor. “We willen een rechtvaardig, begrijpelijk, groen en vriendelijk stelsel voor gezinnen én alleenstaanden, waarbij werken loont. Zonder toeslagen en in plaats daarvan een eenvoudige basiskorting, die per maand wordt uitgekeerd.”

Regie op strategische goederen

De overheid neemt wat betreft de ChristenUnie meer regie op strategische goederen en diensten. “Zaken als veiligheid, voedselvoorziening en productie van bijvoorbeeld medicijnen worden niet volledig uitbesteed aan het buitenland. Vitale infrastructuur voor bijvoorbeeld schoon drinkwater, elektriciteit, toegang tot internet en betalingsverkeer zijn essentieel. De bescherming tegen buitenlandse invloeden en digitale inmenging wordt wettelijk geborgd.” Er zijn volgens de partij Europese afspraken nodig over vestigingseisen voor ondernemingen, om brievenbusfirma’s te voorkomen. “Dit voorkomt onder andere het misbruik van afdragen van sociale zekerheidspremies.”

Toezichthouder Digitale Veiligheid

De Autoriteit Persoonsgegevens wordt daarom omgevormd tot een sterke toezichthouder voor Digitale Veiligheid. “Met voldoende technische kennis en middelen om ons digitaal te beschermen.” Beursgenoteerde bedrijven worden wat betreft de ChristenUnie verplicht om van de bescherming van persoonsgegevens een topprioriteit te maken. “Bestuurders worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor gebrekkige databescherming.”

Geen maximale groei

De ChristenUnie zegt een economie te willen die werkt voor mensen in plaats van andersom. “Een economie waarin werkgevers een duurzame band met werknemers aangaan, en waarin creatieve ondernemers, familiebedrijven en middenstanders een goede boterham verdienen met nuttige goederen en waardevolle diensten. We willen een economisch beleid dat streeft naar bloei, niet naar maximale groei. Dat betekent dat het roer om moet.” Even later: “Het idee dat de vrije markt automatisch tot goede uitkomsten voor ons allemaal zal leiden en daarom zo min mogelijk moet worden gehinderd door regelgeving, is echter achterhaald.”

Bezuinigen ligt niet voor de hand

De steunpakketten komen op enig moment ten einde, stellen de christenen. “Met als mogelijk gevolg dat in sommige sectoren meer faillissementen ontstaan dan tijdens de coronauitbraak. Bezuinigen ligt echter op korte termijn niet voor de hand. Deze tijd vraagt om fundamentele keuzes en investeringen. We willen de huidige situatie benutten om grote stappen vooruit te zetten. Weg van het Angelsaksische kapitalisme van steeds meer privatiseren, steeds lagere belastingen op kapitaal en steeds meer bezuinigingen op publieke sectoren.”

Brede welvaartsindicator

BBP-groei als heilige graal ontneemt volgens de partij het zicht op wat echt telt voor mensen. “We kiezen voor een brede welvaartsindicator, zoals de door het CBS ontwikkelde Monitor Brede Welvaart, die niet alleen rekening houdt met economische impact, maar ook met ecologische en sociaalmaatschappelijke impact: hier en nu én daar en later. Deze monitor krijgt een gelijkwaardige positie naast de puur economische analyses bij het ramen, opstellen en evalueren van begrotingen en beleid, en vervult een centrale rol bij het opstellen en doorrekenen van de Miljoenennota, Rijksbegroting, regeerakkoorden en verkiezingsprogramma’s.”

Belastingstelsel hervormen

Het Nederlandse belastingstelsel is dringend aan hervorming toe, vindt de ChristenUnie. “Conflicterende belangen, verschillende ideologische posities en ‘modellenpolitiek’ hebben geleid tot een extreem complex en ondoorzichtig belastingen toeslagenstelsel, met tegenstrijdige en onevenwichtige prikkels en soms zeer onrechtvaardige uitkomsten.” In plaats van toeslagen komt er een maandelijks uitkeerbare belastingkorting van bijvoorbeeld maximaal 550 euro voor een alleenstaande. “Deze belastingkorting, een vorm van negatieve inkomstenbelasting, houdt rekening met de huishoudensamenstelling (equivalentiebenadering) en bestaat uit een inkomensonafhankelijk en een inkomensafhankelijk deel.”

Verlaging van basistarief

De belasting op inkomen uit arbeid wordt als het aan de ChristenUnie ligt met miljarden verlaagd. “Niet alleen door de invoering van de basiskorting, maar ook door de verlaging van het basistarief: van ruim 37 naar 35 procent tot een inkomen van 70.000 euro. Daarboven gaat een toptarief gelden van 50 procent.”

Hypotheekrenteaftrek afschaffen

Tegenover de miljarden lagere lasten op arbeidsinkomen staan miljarden hogere lasten op vormen van vermogen die volgens de partij nu niet of nauwelijks belast worden. “De hypotheekrenteaftrek schaffen we geleidelijk af. De eigen woning verhuist van box 1 naar box 3, waarbij de vermogensvrijstelling stevig omhooggaat. We willen uiteindelijk toe naar een belasting op vermogen op basis van werkelijk rendement, maar we beseffen dat dit er op korte termijn niet inzit. De tarieven in de erf- en schenkbelasting gaan omhoog, de vrijstellingen worden minder genereus. De ruimte in box 2 voor aanmerkelijkbelanghouders om hun inkomen te drukken en om te lenen van het bedrijf, wordt ingeperkt. De mogelijkheden voor multinationals om de fiscale winst te drukken worden eveneens sterk beperkt.”

Belastingontwijking aanpakken

Grote bedrijven betalen hun fair share, schrijven de opstellers. “Belastingontwijking wordt aangepakt via minimumtarieven, Europese afspraken over belastinggrondslagen en een assertief mededingingsbeleid. Het huidige minimumtarief van 9 moet naar 15 procent, nationaal en internationaal. Ook platformbedrijven gaan fiscaal bijdragen.” Ook wil de ChristenUnie zoveel mogelijk naar één btw-tarief. “Alleen voor gezonde voeding, OV en reparaties geldt een laag tarief.”

Niet langer als kostenpost

Topsalarissen, bonussen en overige verdiensten, voor zover hoger dan het salaris van de minister-president, mogen niet langer als kostenpost in mindering worden gebracht op de winst van een onderneming. “Dit voorkomt dat de belastingbetaler indirect meebetaalt aan topsalarissen. Hopelijk wordt daarmee ook de trend gekeerd dat topsalarissen sneller groeien dan salarissen voor mensen op de werkvloer.” De Wet normering topinkomens helpt het Rijk om de salarissen in de (semi)publieke sector te reguleren. “Wij pleiten ervoor deze wet zo aan te passen dat gemeenten en provincies hier voortaan beter op kunnen sturen bij de inkoop van zorg en het toekennen van subsidies.”

We zijn voorstander van het zo veel mogelijk openbaar maken van rulings met betrekking tot fiscale constructies. Bedrijven die geen belasting betalen, verstoren het marktevenwicht en hebben een onterecht concurrentievoordeel

Europees minimumtarief

De ChristenUnie zet in op een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting van 15 procent. “We willen de race to the bottom stoppen en een harde ondergrens trekken op basis van een duidelijke belastinggrondslag. We stoppen ook de onwenselijke trend dat bedrijven door de jaren heen minder winstbelasting zijn gaan betalen, omdat de grondslag door allerlei regelingen steeds smaller werd. Vreemd vermogen wordt nog minder fiscaal gestimuleerd, zodat de fiscale balans tussen ondernemen met eigen en vreemd vermogen wordt hersteld.” Gerelateerd aan het gewenste minimumtarief komt er voor royalty’s en rente stromen een bronheffing van 15 procent in plaats van de huidige 9 procent. We willen dat belastingparadijzen vanuit de EU hard worden aangepakt, bijvoorbeeld doordat alle lidstaten afspreken geen belastingverdragen met deze landen te sluiten en hoge bronbelastingen te heffen voor betalingen aan deze landen.”

Digitaks invoeren

Ook wil de partij een digitaks invoeren. “Online platforms gaan daardoor ook hun belastingbijdrage betalen.” In plaats van winst heen en weer te schuiven over de aardbol, wil de ChristenUnie dat de winst voor een groter deel dan nu wordt belast op de plek waar consumenten en gebruikers de producten en diensten afnemen. “We zijn voorstander van het zo veel mogelijk openbaar maken van rulings met betrekking tot fiscale constructies. Bedrijven die geen belasting betalen, verstoren het marktevenwicht en hebben een onterecht concurrentievoordeel. Bedrijven die op geconsolideerd niveau gedurende een aantal jaren niet het ‘fatsoenniveau’ van 15 procent winstbelasting betalen, dienen een sanctie opgelegd te kunnen krijgen. Bij sterke afwijkingen van de winstbelastingafdracht ten opzichte van de economische werkelijkheid, krijgt de Belastingdienst het recht de aangifte te corrigeren met de evident ontweken feitelijke winst die in ons land is gemaakt.”

Ook noemt de partij country by country reporting. “Dat wordt verplicht wordt, zodat aan de hand van het publieke jaarverslag kan worden beoordeeld of een bedrijf zijn fair share aan belastingen betaalt.” Er komt daarnaast veel beter fiscaal toezicht. “Onder meer door het koppelen van bestanden, ook in EU-verband, waardoor actieve uitwisseling van informatie tussen landen mogelijk wordt.”

Toonbeeld van degelijkheid

Wil de financiële sector weer een toonbeeld van degelijkheid worden, dan is het volgens de ChristenUnie nodig dat evenwichtiger wordt omgegaan met risico’s, en dat variabele beloningen – bonussen – blijvend effectief aan banden worden gelegd. “Het stevig aanpakken en, beter nog, voorkomen van witwasfraude en terrorismefinanciering horen daarbij.”

Volksbank teruggegeven

De Volksbank wordt zodra dat kan teruggeven aan het Nederlandse volk als coöperatieve bank. “Daarmee wordt een nieuwe standaard gezet voor dienstbaar, maatschappelijk betrokken en service-gericht bankieren. Ook vindt de partij dat de buffers van banken verder omhoog moeten. “Naarmate een bank meer risico’s loopt, zal de solvabiliteitsnorm hoger moeten zijn.” Met transacties op financiële markten wordt volgens de ChristenUnie buitensporig veel winst gemaakt. “Omdat financiële markten zich weinig van landsgrenzen aantrekken, is een internationale belasting op financiële transacties nodig – de Tobintaks – die financiële speculatie via transacties in valuta, effecten, derivaten etc. tegengaat. Nederland sluit zich om te beginnen aan bij landen als Frankrijk en Duitsland, die een transactiebelasting hebben ingevoerd of gaan invoeren op aandelentransacties.”

Vorm van dividenduitkering

De ChristenUnie wil dat de inkoop van eigen aandelen door de fiscus wordt behandeld als een vorm van dividenduitkering. “En dat op de inkoop van eigen aandelen dividendbelasting wordt ingehouden. Wel moet het mogelijk blijven voor bedrijven om zich goed te beschermen tegen vijandelijke overnames.” Financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen, worden verregaand verplicht hun beleggingsportfolio door te rekenen op klimaatimpact en gevoeligheid voor klimaatverandering. “Ze komen samen met De Nederlandsche Bank met een zwarte lijst van activiteiten die niet kunnen.”

Europese autoriteit

Het toezicht op integriteit moet steviger, schrijft de partij. “Aangezien de problematiek grensoverschrijdend is, willen we een Europese autoriteit die toezicht gaat houden op verdachte geldstromen.” Ook wil de ChristenUnie flitshandel verbanden. “Met high frequency trading, het aankopen en verkopen van financiële producten in een fractie van een seconde, wordt elke dag vele miljoenen verdiend. Wij willen dit aan banden leggen en het liefst verbieden.”

Doorverkopen aan banden leggen

Gemeentelijke en commerciële kredietverleners mogen niet bovenmatig verdienen aan het verstrekken van kredieten. “Daarom mogen kredietpercentages voortaan maximaal 5 procent meer dan de kapitaalmarktrente bedragen.” Het doorverkopen van schulden wordt aan banden gelegd, zeggen de schrijvers. “Vorderingen mogen maximaal één keer worden uitbesteed. De schuldenaar moet hierover geïnformeerd worden, zodat die op de hoogte is wie zijn schuld beheert. Vorderingen mogen niet worden doorverkocht aan buitenlandse ondernemingen.” Bij overheidsincasso’s wordt altijd de mogelijkheid aangeboden tot een termijnbetaling. “Bij boetes kunnen verhogingen vanwege te laat betalen maximaal oplopen tot 1,5 keer de oorspronkelijke hoogte.”

Een stoplichtsysteem

Het is volgens de christelijke partij scheef wanneer de overheid deelneemt aan handelsmissies en investeringen faciliteert in landen waar mensenrechten en godsdienstvrijheid ernstig worden geschonden. “Wij willen een stoplichtsysteem, zodat de mensenrechtensituatie altijd wordt betrokken bij missies of handelsdeals.” De ChristenUnie wil de economisch en academische samenwerking tussen Nederland en Israël bevorderen. De ChristenUnie wil meer Europese samenwerking op de grote, grensoverschrijdende uitdagingen van deze tijd: klimaatverandering, migratiebeleid, een eerlijke (digitale) economie en geopolitiek beleid. “De ChristenUnie is voorstander van het invoeren van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid betreffende het Europese buitenlands beleid, bijvoorbeeld als het gaat om mensenrechten, sancties en civiele missies.”

Koppeling EMU en EU loslaten

Het laatste decennium is volgens de partij heel veel tijd en energie gaan zitten in het met kunst en vliegwerk overeind houden van de euro en de eurozone. “Terwijl die tijd en energie had moeten worden gestoken in hechtere en intensievere samenwerking op terreinen als klimaat, migratie en de aanpak van belastingontwijking.” De ChristenUnie wil dat de automatische koppeling tussen de Europese Monetaire Unie en de EU, die nu in de Verdragen is opgenomen, wordt losgelaten. “Wij zijn er voorstander van dat een land dat stelselmatig niet voldoet aan de criteria voor de gemeenschappelijke munt uit de eurozone kan worden gezet.” De ChristenUnie wil de door corona zwaar getroffen regio’s in Europa ruimhartig wil bijstaan. “Toch mag dit geen aanleiding zijn om de door sommigen lang gekoesterde wens voor eurobonds te vervullen en daarmee een volgende stap richting federalisering te zetten.”

Bankenunie afronden

Het is volgens de ChristenUnie nu zaak de bankenunie af te ronden en werk te maken van de kapitaalmarktunie, die overheden bijvoorbeeld kan helpen om geld op te halen voor de transitie naar een duurzame economie, met green bonds.” Het opkopen van schulden door de Europese Centrale Bank is van een crisisinstrument verworden tot een regulier monetair instrument, zeggen de schrijvers. “Logisch wanneer wordt beseft dat het ECB-beleid wordt gedomineerd door ‘schuldenlanden’. Wij willen dat de ECB daarmee stopt en zich richt op zijn kerntaak: het bewaken van de prijsstabiliteit. Daarbij moet niet koste wat kost de inflatie ‘net onder, maar dichtbij’ de 2 procent worden gehouden.”