Tweede Kamerverkiezingen: Denk – Korte metten maken met discriminatie

Van VVD tot aan Forum voor Democratie… Van digitaks tot staatsteun. Op volgorde van de huidige zetelverdeling spitte Executive Finance de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 door. Dit keer Denk.

Denk heeft momenteel 3 zetels in de Tweede Kamer. Denk wil korte metten maken met discriminatie. “Discriminatie kan alleen bestreden worden als erkend wordt dat het systemisch is. De mechanismen van dit systeem worden steeds zichtbaarder. Instituties, zoals de Belastingdienst, discrimineren openlijk. Vooruitgang binnen organisaties is voor veel mensen onbereikbaar, omdat er sprake is van zelfselectie aan de top. Het is als de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees keurt.”

Tip: Dit zijn slechts de standpunten van Denk. Benieuwd naar de standpunten van alle politieke partijen en de impact daarvan op ondernemingen? Dit zijn slechts de standpunten van Denk. Benieuwd naar de standpunten van alle politieke partijen en de impact daarvan op ondernemingen? Download dan gratis het hele onderzoek.

Minister van inclusiviteit

Wat betreft Denk komt er een minister van inclusiviteit, die als permanente taak heeft inclusiviteit te bevorderen. De partij wil ook ‘fiks investeren’ in aanvullende inspectiecapaciteit bij de Inspectie SZW, om te inspecteren op discriminerende praktijken bij bedrijven.

Hogere vermogens zwaarder belast

Binnen het armoede- en schuldenbeleid wordt wat betreft Denk sociaal incasseren de norm en vroegsignalering een kernpunt. “Malafide incassobureaus worden aangepakt.” Denk wil het vierschijvenstelsel in de inkomstenbelasting herinvoeren om inkomensherverdeling te bewerkstelligen. Het laagtarief van de btw gaat omlaag. “Het sociaal minimum en het wettelijk minimumloon worden verhoogd.” Ook ziet denk een hervorming van de vermogensbelasting voor zich. “Waarbij hogere vermogens zwaarder worden belast.”

Hogere bankenbelasting

Het verkiezingsprogramma schrijft over een eerlijke bijdrage van banken en multinationals. “Denk komt met een hogere bankenbelasting en verhoogt de winstbelasting voor grote bedrijven en de dividendbelasting. Ook willen we een belasting op exorbitante salarissen om graaien te bestrijden. En een snoeiharde aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking. Brievenbusfirma’s en witteboordencriminaliteit moeten worden aangepakt.”

Transnationale bindingen

“Door de diversiteit die Nederland rijk is kunnen we transnationale bindingen aangaan die leiden tot handel en economische groei”, stelt Denk. “Daarnaast leidt diversiteit tot het samenkomen van verschillende inzichten, creativiteit en innovatie.” De partij heeft het zelfs over een expertisecentrum diversiteitseconomie. Denk vindt het van belang dat er een bank is onder winstoogmerk die werk kan maken van maatschappelijke uitdagingen. “We zijn daarom voorstander van het behoud van de Volksbank als eigendom van de staat.”

Nederland bungelt onderaan

De schrijvers van het verkiezingsprogramma willen dat in 2030 40 en in 2050 100 procent van de energie uit duurzame bronnen opgewekt wordt. “Nog steeds bungelt Nederland onderaan de lijstjes als het gaat om verduurzaming. We hanteren als uitgangspunt dat het klimaat- en energiebeleid rechtvaardig moet zijn. De kosten moeten vooral terechtkomen bij de bedrijven, die 78 procent van de uitstoot veroorzaken. Tien grote bedrijven zorgen voor ongeveer de helft van de CO2-uitstoot: energiecentrales, Tata Steel, Chemelot, Yara en de raffinaderij van Shell. Samen stoten zij drie keer zo veel uit als alle huishoudens. De burger moet worden ontzien, want die betaalt al te veel.”

Bedrijven betalen 80 procent

De politici willen een tarievenverdeling bij de Opslag Duurzame Energie heffing die recht doet aan de mate van vervuiling. “Bedrijven gaan bij Denk 80 procent betalen, burgers 20 procent. En er komt een verhoging van de belasting op gas en elektriciteit voor bedrijven die grootgebruiker zijn.”

Blijven inzetten op steunpakketten

De regering moet wat betreft Denk ook blijven inzetten op steunpakketten om bedrijven en mensen die onder de coronacrisis lijden tegemoet te komen. “Sterker nog, de steunpakketten moeten worden uitgebreid. Financiële overwegingen, zoals begrotingsdiscipline, zijn van ondergeschikt belang ten opzichte van de zorg voor mens en economie. Inlossen van begrotingsschuld is pas aan de orde als er een vaccin is en de economie groeit. Mensen met een lager inkomen moeten in alle gevallen worden ontzien wanneer er een bijdrage geleverd dient te worden in het kader van het inlossen van begrotingsschuld. Steunpakketten dienen altijd gericht te zijn op banenbehoud. Een ontslagboete voor bedrijven die steun ontvangen is hierbij een mogelijk instrument. Steungelden dienen nooit uitgekeerd te worden aan bedrijven die bonussen uitkeren.”