Tweede Kamerverkiezingen: Forum voor Democratie – Nederlandse pensioenen verdampen

Van VVD tot aan Forum voor Democratie… Van digitaks tot staatsteun. Op volgorde van de huidige zetelverdeling spitte Executive Finance de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 door. Dit keer Forum voor Democratie.

Forum voor Democratie zit met 2 zetels in de Tweede Kamer. “Als we stoppen met de massale, en alsmaar voortgaande immigratie, met het klimaatbeleid en de Europese eenmaking, dan houden we jaarlijks vele tientallen miljarden over”, zegt lijsttrekker Thierry Baudet. “Dan kunnen we de belastingen verlagen en tegelijkertijd stevig investeren in de kwaliteit van ons land en onze samenleving.”

Soevereiniteit terugbrengen

Forum voor Democratie streeft ernaar de soevereiniteit zoveel mogelijk terug te brengen naar het nationale parlement. “We terug ons terug uit de organisaties die onze soevereiniteit verzwakken zoals de EU, het Internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.”

Euro als optie

Eén munt, maar verschillende economieën, landen en culturen. Dat werkt volgens het FVD niet. “Om regeringen en banken in Zuid-Europa overeind te houden, drukt de Europese Centrale Bank vele miljarden bij. Als neveneffect verdampen de Nederlandse pensioenen. In de zomer van 2020 ging premier Rutte daar bovenop nog akkoord met honderden miljarden aan nieuwe steunpakketten voor Zuid-Europa. En dat zal alleen maar toenemen. Dit moet stoppen: de euro is niet houdbaar. Liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Als tussenfase richting de onvermijdelijke Nexit kan Nederland eisen dat lidmaatschap van de EU ook mogelijk wordt zonder deel te blijven nemen aan de euro. De euro wordt zodoende een optie, geen verplichting.”

Maakindustrie markt uitgedrukt

De EU is geen vrijhandelszone maar een douane-unie. “Dat betekent dat de EU het recht heeft zich met alle producten te bemoeien die zich op het Nederlands grondgebied bevinden. Met alle productiemethoden, arbeidsomstandigheden, belastingstelsels, onderwijsregels, aanbestedingen, overheidssteun, enzovoorts. Die regeldruk verstikt ons MKB en onze agrarische sector. De pulsvissers, de boeren en de maakindustrie worden uit de markt gedrukt terwijl grote landen, zoals Frankrijk, in Brussel regels kunnen maken die vooral goed uitpakken voor henzelf.”

Ander samenwerkingsmodel

Forum bepleit een ander samenwerkingsmodel, waarin soevereine natiestaten handeldrijven en overleggen, markttoegang faciliteren en respectvol met elkaar omgaan. “Zonder centralistische bureaucratie in Brussel. Dat wil dus zeggen: meer bilaterale en multilaterale handelsverdragen, zonder tussenkomst van Brussel. Nederland kan het best floreren als soevereine staat. Niet als provincie van een Europese superstaat waarin onze welvaart steeds verder wordt afgetapt, onze democratie wordt gekortwiekt en onze grenzen ongelimiteerd blijven openstaan. Daarom willen wij toetreden tot de Europese Vrijhandelsassociatie, die we graag helpen uitbouwen.”

Tegen multilaterale handelsverdragen

FVD is tegen de multilaterale handelsverdragen die worden uitonderhandeld door de Europese Unie. “Doordat de EU namens 27 verschillende landen handelsverdragen moet onderhandelen, is de uitkomst voor geen van de 27 landen optimaal. Waar grotere landen als Duitsland en Frankrijk effectiever voor hun belangen opkomen, raken de Nederlandse handelsbelangen ondergesneeuwd.”

Belastingsysteem ingewikkeld

Het belastingsysteem is volgens Forum nodeloos ingewikkeld. “De belastingdienst pompt jaarlijks honderden miljarden rond aan belastingen, heffingen, aftrekposten en toeslagen. Dat leidt tot uitvoeringsproblemen en kost veel energie en geld. Dat moet radicaal vereenvoudigd – en verlaagd – worden. We willen een hogere belastingvrije voet van uiteindelijk 20.000 euro. Dit heeft onmiddellijk positief effect op het besteedbaar inkomen en is gunstig voor mensen met lage inkomens en voor AOW’ers. Een hoge belastingvrije voet is een stimulans om te gaan werken vanuit een uitkeringssituatie en kost werkgevers geen extra geld. Naast de belastingvrije voet willen we een vlaktaks met één of maximaal twee generieke en zo laag mogelijke belastingtarieven.”

Werk moet lonen

Forum voor Democratie vindt dat (meer) werken altijd moet lonen. “De beste manier om dat te bereiken is de belasting op arbeid te verlagen, bijvoorbeeld met een hoge belastingvrije voet. Wij zijn voor zelfredzaamheid, maar ook voor het voorkómen van een problematische schuldenlast bij mensen in armoede of een (zeer) beperkt inkomen. Wanneer mensen in de bijstand niet zelfredzaam zijn, is broninhouding van woninglasten, nutsvoorzieningen en de zorgverzekering een optie. Er moet een betere koppeling zijn tussen inkomsten, kredietwaardigheid en schuld om te zorgen dat schulden niet eeuwig kunnen oplopen door woekerrentes of boetebedingen.”

Euromunt onhoudbaar

Daarnaast zegt Forum voor Democratie zich grote zorgen te maken over de kunstmatig lage rentestand die het gevolg is van het ECB-beleid. “Deze is gericht op het ontlasten van Zuid-Europese landen met gigantische staatsschulden. Dit gaat ten koste van de pensioenen van onze ouderen. Daarom vinden wij de euromunt onhoudbaar en onwenselijk. Het gevolg van het ECB-beleid is een zeer lage rekenrente. Als de rente in de toekomst niet stijgt, leidt dit tot het verder korten van de pensioenen. De Nederlandse overheid moet dat tegengaan, door de koopkracht van onze ouderen te vergroten.”

Geen sprake van klimaatcrisis

Volgens Baudet is er geen sprake van een klimaatcrisis. “Het klimaat verandert altijd. Het was wat warmer op aarde in de tijd van de Egyptenaren en de Romeinen, er was opnieuw een piek in de Middeleeuwen, daarna was het een paar eeuwen wat kouder en sinds 1850 wordt het weer een beetje warmer op aarde: ongeveer één graad Celsius.” Klimaatdoelen hebben volgens FVD een groot negatief effect op de welvaart. “FVD schat in dat de huidige klimaatplannen meer dan 1.000 miljard euro kosten. Omgerekend 230.000 euro per vierpersoonshuishouden. En dat voor een wereldwijde temperatuurdaling van circa 0,0007 graden Celsius in 2100.”

Sancties blijven achterwege

Het wordt steeds moeilijker om het recht op vergetelheid te laten gelden, stelt Forum. “Big Tech-bedrijven verkopen grote hoeveelheden persoonlijke data door. Het beveiligen van deze informatie en beperken van doorverkoop is veel te slecht gewaarborgd. Wij zijn voor een minimale dataverzamelingen door de overheid en Big Tech-bedrijven. Dat kan al door betere handhaving van reeds bestaande wet- en regelgeving. Dat gebeurt niet. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2019 bijna 27.000 datalek-meldingen ontvangen, maar noemenswaardige sancties blijven achterwege. De uitwerking van de Brusselse wetgeving (GDPR) naar de Nederlandse AVG heeft geleid tot een onmogelijke kluwen aan wetjes en regeltjes.”