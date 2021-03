Tweede Kamerverkiezingen: Partij voor de Dieren – Houdbare economie blijft binnen draagkracht aarde

Van VVD tot aan Forum voor Democratie… Van digitaks tot staatsteun. Op volgorde van de huidige zetelverdeling spitte Executive Finance de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamer-verkiezingen op 17 maart 2021 door. Dit keer de Partij voor de Dieren.

Download whitepaper met alle politieke punten Dit artikel geeft slechts de standpunten van ChristenUnie weer. Benieuwd naar de standpunten die van belang zijn voor CFO’s van alle politiek partijen? Download dan onze gratis whitepaper.

De Partij voor de Dieren heeft vier zetels in de huidige Tweede Kamer. De PvdD heeft haar verkiezingsprogramma Plan B genoemd. “Plan B neemt het zekere voor het onzekere. Omdat er geen Planeet B is. Een houdbare economie blijft binnen de draagkracht van de Aarde. De Britse econoom Kate Raworth schetste hem als een donut, waarin iedereen recht heeft op (sociale) basisvoorzieningen en niemand het recht heeft om het ecosysteem te misbruiken voor eigen gewin. We zullen ons vooral moeten laten leiden door gemeenschapszin, gezondheid en welzijn van mens, dier en natuur, en een flinke verkleining van onze ecologische voetafdruk. Eenzijdige groeimodellen van het Centraal Planbureau houden niet of nauwelijks rekening met de gevolgen van ons handelen. In Plan B gaat de vervuiler betalen, of dat nu de luchtvaart, de agrarische sector, het verkeer of de industrie is.”

Ministerie voor Klimaat en Biodiversiteit

Er komt een ministerie voor Klimaat & Biodiversiteit. “Dit ministerie krijgt eenzelfde status als het ministerie van Financiën: het beleid van andere ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid. Het bewaakt de natuur, biodiversiteit, grondstoffen en CO2-budgetten op zo’n manier dat de natuur zich herstelt. Uiterlijk in 2030 is Nederland klimaatneutraal. We leggen de reductiedoelstellingen vast in een nieuwe Klimaatwet. De luchtvaart en de scheepvaart zijn niet langer uitgezonderd van het behalen van de klimaatdoelen.”

Werkelijke kosten doorberekenen

De hardnekkige focus van de gevestigde politiek op economische groei en de bijbehorende toenemende consumptiedrang, in combinatie met torenhoge subsidies aan schadelijke activiteiten, heeft het biodiversiteitsprobleem onverantwoord laten escaleren. Dat stellen de schrijvers van het verkiezingsprogramma. “We gaan de werkelijke kosten van producten en diensten in de prijs doorberekenen, zodat ze niet meer afgewenteld worden op de hele samenleving. We verlagen de belasting op arbeid en verhogen de belasting op grondstoffen, vervuiling, vermogen en winst. Er komt een forse CO2-belasting die gaat gelden voor alle vervuilende sectoren. De lucht- en scheepvaart verliezen hun uitzonderingspositie.”

Onthaasten en ontspullen

Economische en fiscale systemen komen in dienst te staan van een gezonde planeet, stelt de dierenpartij. “Er komt wetgeving die voorkomt dat producten of financieringen bijdragen aan (wereldwijde) ontbossing en vernietiging van ecosystemen en soorten.” De Partij voor de Dieren heeft een samenleving voor ogen die ‘onthaast’ en ‘ontspult’. “Waarbij de waarde van het werk dat gedaan wordt ook tot uitdrukking komt in echte bestaanszekerheid. Daarvoor moet het belasting- en beloningsstelsel radicaal op de schop en wordt het minimumloon met veertig procent verhoogd. De Partij voor de Dieren wil belasten wat schaars of schadelijk is, en ontzien wat waardevol is. Dat betekent dat we de belasting op vervuilende activiteiten en het gebruik van eindige grondstoffen fors meer gaan belasten, maar de belasting op arbeid juist flink gaan verlagen. Zo verminderen we milieudruk en creëren we met groene banen enorm veel duurzame werkgelegenheid.”

Banken worden opgesplitst

Nederlands pensioengeld wordt niet meer geïnvesteerd in de fossiele en de bio-industrie, stelt PvdD. “Banken worden opgesplitst in nuts- en zakenbanken. En een basisinkomen kan onder de juiste randvoorwaarden inkomenszekerheid bieden en de positie van werknemers richting werkgevers versterken. Er komt een grote pilot naar het basisinkomen. Het product (bbp) is geen geschikte indicator voor onze welvaart en ons welzijn en is geen doel op zich. Wij gaan welvaart en welzijn anders meten. Toegang tot contant geld wordt gewaarborgd. Er wordt gezorgd dat de snelheid van verdwijning van contant geld uit de omloop vertraagd wordt en het percentage van contant geld dat in omloop is mag niet onder een bepaald minimum komen.”

Winstbelasting verhoogd

Het tarief van de hoogste schijf van de winstbelasting wordt, als het aan de Partij van de Dieren ligt, stapsgewijs verhoogd van 25 procent naar 35 procent, het niveau van begin deze eeuw. “Er komt een ‘databelasting’ voor (internationale) bedrijven en internetplatforms. De hoogte van de heffing is gekoppeld aan de hoeveelheid data die wordt benut door desbetreffende organisatie.” Het laagste tarief van de inkomstenbelasting wordt verlaagd, als het de dierenpartij ligt. “Het hoogste tarief wordt verhoogd naar 60 procent. Mensen met een hoog inkomen profiteren relatief veel van de basisvoorzieningen (zoals goed onderwijs en infrastructuur). Het is niet meer dan redelijk om van hen een eerlijke bijdrage te vragen. Het minimumloon gaat omhoog naar 14 euro per uur. De AOW, de Wajong en de bijstandsuitkering stijgen mee.”

Werknemers krijgen zeggenschap

De vermogensbelasting wordt wat betreft de PvdD verhoogd van 1,5 naar 3 procent voor de hoogste schijf van de bestaande vermogensbelasting. “Dat betekent dat voor vermogens van meer dan een miljoen euro meer belasting moet worden betaald. Daarna loopt de vermogensbelasting progressief op.” In grote bedrijven krijgen werknemers meer zeggenschap over belangrijke beslissingen, zoals fusies, opkopen van eigen aandelen, overnames, reorganisaties en de verdeling van de winst. “De positie van werknemers in de ondernemingsraad wordt versterkt.”

Banken opdelen

Banken worden opgedeeld in nutsbanken voor betalingsverkeer, spaargeld en lokale kredietverlening, en zakenbanken. “In geval van een crisis zijn de publieke functies dan eenvoudiger overeind te houden, zonder dat zakenbanken gered hoeven te worden met belastinggeld. De overheden en uitvoeringsorganisaties gaan bij een duurzame bank bankieren. De kapitaalbuffers van Nederlandse banken worden veel hoger dan ze nu zijn. Daardoor zijn banken beter bestand tegen schokken en crises.”

Nieuw systeem geldcreatie

Bonussen horen in de financiële sector niet meer thuis, stelt de PvdD. “Dat past immers niet bij de maatschappelijke functie. Er wordt op toegezien dat bonussen niet via omwegen alsnog verstrekt worden. Er worden concrete plannen gemaakt voor een nieuw democratisch en transparant systeem van geldcreatie. Banken hebben immers een monopolie op geldcreatie en verdienen daar goed aan. Daarvoor wordt onder meer gekeken naar het rapport Geld en schuld van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Vanuit haar platformfunctie bevordert de EU een gecoördineerde totstandkoming van bankenbelastingen en belastingen op financiële transacties in de lidstaten.”

Belastingdeals worden openbaar

Nederland moet af van het faciliteren van grootschalige belastingontwijking door multinationals, stelt de dierenpartij. “We maken alle deals (tax rulings) die gesloten zijn met bedrijven openbaar. Tegelijkertijd zal ze op Europees niveau aandringen bij andere lidstaten hetzelfde te doen. Onderzocht wordt hoe een belasting op financiële transacties kan bijdragen aan meer duurzame investeringen en hoe zogeheten patient capital (geld dat geïnvesteerd wordt in sectoren die niet onmiddellijk rendement opleveren), fiscaal aantrekkelijker kan worden gemaakt.”

Monitor Brede Welvaart

De overheid stuurt volgens de partij op dit moment te veel op het verhogen van inkomsten in Nederland: het bruto binnenlands product. “Voor het bepalen en sturen van beleid gaat de overheid de reeds ontwikkelde Monitor Brede Welvaart gebruiken. Daarbij kunnen ook andere instrumenten ingezet worden die een beeld geven van het welbevinden van mens en dier, van een schone leefomgeving, biodiversiteit, innovatiekracht, gemeenschapszin, aanwezigheid van zorg, et cetera.” In de Rijksbegroting komt naast de uitgavenplafonds ook een grondstoffenplafond. “De overheid mag alleen beleid en plannen uitvoeren als dat binnen het grondstoffenplafond past.”

Niet meer verdienen dan de premier

Uiterlijk 2030 gebruiken huishoudens en kantoren 65 procent minder energie, wil de PvdD. “Woningen worden goed geïsoleerd, wat leidt tot vrijwel een halvering van de warmtevraag. Woningcorporaties worden verplicht jaarlijks een deel van hun woningbestand te isoleren. Voor huiseigenaren komen zo snel mogelijk gerichte financieringsinstrumenten, zoals gebouwgebonden financiering.” Bestuurders in publieke en semipublieke instellingen moeten niet meer verdienen dan de premier, stelt de partij. Bank- en betaalgegevens van burgers zijn vertrouwelijk. “Daarom moeten we niet toestaan dat derden zonder expliciete toestemming in bankrekeningen kunnen kijken. Het onderdeel ‘toegang van derden tot de betaalrekeningen’ van de nieuwe richtlijn betaaldiensten (PSD2) wordt afgeschaft.”

Nederland gaat persoonsgegevens op het hoogste niveau beschermen. “De overheid gaat structureel investeren in softwareprojecten om de digitale infrastructuur beter te beveiligen. De Autoriteit Persoonsgegevens wordt uitgebreid om de naleving van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) te controleren.”

ECB grondig hervormen

De Europese Centrale Bank stopt wat de PvdD betreft met het massaal en ongericht opkopen van obligaties en andere schuldpapieren. “De ECB wordt grondig hervormd en onder parlementaire controle gebracht. Op deze wijze kan er rekenschap worden gegeven voor de herverdelingseffecten van het ECB-beleid. Interne notulen worden openbaar en bestuurders van de ECB kunnen door nationale lidstaten ter verantwoording worden geroepen. Er worden scenario’s uitgewerkt waarbij landen bij een nieuwe eurocrisis de eurozone kunnen verlaten, zodat bij een crisis niet langer alles op alles gezet wordt om de euro in de huidige vorm te redden.”

Geen nieuwe bevoegdheden naar EU

“De EU geeft leden van de eurozone de mogelijkheid om plannen te ontwikkelen voor parallelle munten en wanneer een lidstaat besluit uit de EU of de eurozone te stappen, wordt dat door de EU gefaciliteerd.” Ook dat is een punt uit het verkiezingsprogramma. Er gaan geen nieuwe bevoegdheden naar de EU, zegt de PvdD ook. “Er komt geen Europese minister van Financiën, geen Europees leger en geen Europees pensioenstelsel. Dit soort fundamentele bevoegdheden horen bij nationale parlementen.”

In zowel de Tweede Kamer als de Nederlandse samenleving is volgens de Partij voor de Dieren het besef flink gegroeid dat deze vrijhandelsverdragen alleen ten goede komen aan een handjevol multinationals. “Dat terwijl kwetsbare waarden door zulke deals als eerste in de verdrukking komen.”

Belastingverdragen herzien

Belastingwetgeving en belastingverdragen worden herzien als het aan deze partij ligt. “Zodat ontwikkelingslanden niet meer miljarden aan inkomsten mislopen via belastingontwijking door multinationals. Ook Nederland zelf is niet langer een belastingparadijs voor brievenbusfirma’s. Bedrijven worden verplicht om mensenrechtenschendingen (inclusief kinderarbeid), milieuvervuiling, dierenwelzijnsaantasting en biodiversiteitsverlies in hun ketens te identificeren, te voorkomen en aan te pakken. Grote bedrijven geven verplicht inzicht in de herkomst van de materialen die zij gebruiken en de omstandigheden in de productieketen. Ze publiceren jaarlijks een winst- en verliesrekening voor mensen, dieren, natuur, milieu en klimaat die inzicht geeft in de impact van het bedrijf op de welvaart en welzijn in brede zin.”