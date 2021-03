Tweede Kamerverkiezingen: Partijen willen belastingontwijking keihard aanpakken

Van VVD tot aan Forum voor Democratie … Van digitaks tot staatssteun. Executive Finance spitte de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 door. Opvallend veel partijen willen belastingontwijking en -ontduiking keihard aanpakken. Een analyse.

Tip: Dit artikel is een samenvatting van de items uit verkiezingsprogramma’s van belang voor CFO’s. Benieuwd naar de standpunten van alle politieke partijen en de impact daarvan op ondernemingen? Dit artikel is een samenvatting van de items uit verkiezingsprogramma’s van belang voor CFO’s. Benieuwd naar de standpunten van alle politieke partijen en de impact daarvan op ondernemingen? Download dan gratis het hele onderzoek.

1. Belasting

Belastingstelsel moderniseren

VVD wil het belastingstelsel moderniseren. “Door (nieuwe vormen van) kapitaal, zoals data, te belasten, en door bedrijfswinsten te belasten waar deze daadwerkelijk worden gegenereerd.” De liberalen willen ook onwenselijke fiscale constructies tegengaan. “We maken internationaal afspraken in Oeso-verband om te komen tot een minimumniveau aan belastingen.”

Nationale aangelegenheid

Belastingheffing blijft wat betreft het CDA een nationale aangelegenheid. “Wij stemmen niet in met nieuwe Europese belastingen. Voor een gelijk speelveld voor onze bedrijven is Europese of internationale afstemming nodig op het gebied van douane, milieubelastingen en belastingheffing van internationaal opererende digitale platforms. Voor internationaal opererende bedrijven wordt de winst belast in het land waar die winst behaald is. We ondernemen verdere stappen om geen doorstroomland meer te zijn.”

Eerlijke belastingen

Het is een standpunt waar D66 zich in kan vinden. Techbedrijven moeten een eerlijke belasting betalen in alle Europese landen waar ze ondernemen, vindt de partij. “Bij voorkeur op Europees niveau en binnen het kader van de OESO-afspraken. We updaten het mededingingsrecht om misbruik van economische macht te voorkomen. We pleiten voor spelregels die passen bij de digitale economie, zoals aandacht voor de marktmacht van data en netwerkeffecten. Ook de maatschappelijke en democratische schade van machtsmisbruik van bedrijven die bepalen welke informatie wij zien, wordt in het mededingingsrecht betrokken.”

Einde aan beschamende rol

GroenLinks zegt een einde te maken “aan de beschamende rol” van Nederland als belastingparadijs. “We veranderen in een internationale voortrekker van fiscale samenwerking. We zetten ons ervoor in dat bedrijven die in een bepaald land winst maken in datzelfde land belasting betalen. We sluiten de ontsnappingsroutes voor belastingontwijking in ons land en gaan belastingontduiking harder aanpakken. We voeren een digitaks in zodat grote techbedrijven, zoals Facebook en Google, ook eerlijk belasting gaan betalen over hun omzet.”

Invoeren digitaks

Het woord digitaks valt ook bij de Partij van de Arbeid, dat daarnaast Facebook en Google noemt. “Digitale platforms hebben nu te veel mogelijkheden om de fiscale regels creatief toe te passen. Dit corrigeren we met de zogeheten digitaks. Gegevens zijn eigendom van gebruikers en platformwerkers, niet van de techgiganten.” De ChristenUnie is ook een voorstander. “Onlineplatforms gaan daardoor ook hun belastingbijdrage betalen.” De SGP wil de macht van digitale platforms aan banden leggen.

Belastingontduiking aanpakken

D66 wil belastingontwijking en belastingontduiking aanpakken. “Binnen de EU pakken we bijvoorbeeld brievenbusfirma’s aan. Ook willen we de belastingstelsels van lidstaten beter op elkaar laten aansluiten. Rentes, royalty’s en dividenden naar belastingparadijzen worden steviger belast.” De PvdA wil ook een gelijke grondslag in Europa voor bedrijfsbelastingen. Daar is de ChristenUnie het mee eens en het noemt daarbij een cijfer voor een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting: vijftien procent.

Corruptie aanpakken

SP wil corruptie aanpakken. “Internationaal maken wij ons hard voor wetten en regels om uitbuiting, vervuiling en corruptie door multinationals aan te pakken. We stoppen met de belastingconstructies die via ons land lopen en waardoor armere landen miljarden mis lopen. En strijden samen met andere landen tegen dergelijke internationale belastingontwijking.”

Belastingdeals worden openbaar

Nederland moet af van het faciliteren van grootschalige belastingontwijking door multinationals, stelt de Partij voor de Dieren. “We maken alle deals (tax rulings) die gesloten zijn met bedrijven openbaar. Tegelijkertijd zal ze op Europees niveau aandringen bij andere lidstaten hetzelfde te doen.” Dat wil de ChristenUnie ook en de partij noemt specifiek country by country reporting. “Dat wordt verplicht, zodat aan de hand van het publieke jaarverslag kan worden beoordeeld of een bedrijf zijn fair share aan belastingen betaalt.”

Minder belasting

De Partij voor de Vrijheid geeft aan een land te willen “waar we minder van ons inkomen aan belastingen hoeven te betalen omdat we stoppen met de miljardenuitgaven aan het buitenland, de kostbare massa-immigratie en klimaatsubsidie.” Forum voor Democratie vindt het belastingsysteem nodeloos ingewikkeld. “De Belastingdienst pompt jaarlijks honderden miljarden rond aan belastingen, heffingen, aftrekposten en toeslagen. Dat leidt tot uitvoeringsproblemen en kost veel energie en geld. Dat moet radicaal vereenvoudigd – en verlaagd – worden. We willen een hogere belastingvrije voet van uiteindelijk 20.000 euro.”

Winstbelasting omhoog

Als het aan D66 ligt komt er een Europees minimumtarief voor de winstbelasting. GroenLinks ziet graag een verhoging van de winstbelasting voor grote bedrijven en verlaging van het aantal aftrekposten waarvan grote bedrijven gebruik kunnen maken. SP heeft dit ook als standpunt. “Door een belasting op digitale diensten en financiële transacties te introduceren, oneerlijke belastingkortingen af te schaffen, de bankenbelasting te verhogen en een miljonairsbelasting in te voeren.”

Sancties opleggen

De ChristenUnie schrijft over dit onderwerp: “Bedrijven die op geconsolideerd niveau gedurende een aantal jaren niet het ‘fatsoensniveau’ van 15 procent winstbelasting betalen, dienen een sanctie opgelegd te kunnen krijgen. Bij sterke afwijkingen van de winstbelastingafdracht ten opzichte van de economische werkelijkheid, krijgt de Belastingdienst het recht de aangifte te corrigeren met de evident ontweken feitelijke winst die in ons land is gemaakt.” Het tarief van de hoogste schijf van de winstbelasting wordt, als het aan de Partij van de Dieren ligt, stapsgewijs verhoogd van 25 procent naar 35 procent, het niveau van begin deze eeuw.” Denk komt met een hogere bankenbelasting. “En verhoogt de winstbelasting voor grote bedrijven en de dividendbelasting.”

Recordaantal politieke partijen Een recordaantal politieke partijen wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. De Kiesraad heeft bekendgemaakt dat in totaal 89 partijnamen zijn geregistreerd. Daaronder zijn de Lijst Henk Krol en Splinter van Femke Merel van Kooten-Arissen. Zij stapte uit de Partij voor de Dieren en zit nu als onafhankelijk Kamerlid in het parlement. Andere nieuwe namen zijn de islamitische partijen Nida en Partij van de Eenheid, die nu al in gemeenteraden vertegenwoordigd zijn. Ook Ja21 van ex-FvD’ers Joost Eerdmans en Annabel Nanninga staat op de lijst. Onbekender zijn de Partij voor de Kinderbelangen en Evert!

Corporate governance aangescherpt

Het bestuur van bedrijven (corporate governance) wordt, bij voorkeur op Europees niveau, verder aangescherpt, vindt D66. “Zodat op een evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met bredere economische en maatschappelijke belangen.” Daarnaast zijn de democraten voor een tijdelijk quotum (van vijf jaar) van zowel dertig procent vrouwen als mannen in besturen toezichtfuncties binnen en buiten de overheid.” De PvdA stelt dezelfde minimumeis van minimaal dertig procent vrouwen in de top van het bedrijfsleven. “Nog steeds worden te veel hoge posities vervuld door witte mannen. Dat moet anders. Zachte maatregelen hebben niet gewerkt, het is tijd voor harde afspraken.”

Mannenquotum

GroenLinks is op haar beurt voorstander van een mannenquotum. “Van maximaal zestig procent mannen voor raden van bestuur en toezicht van beursgenoteerde bedrijven en voor de top van (semi)publieke instellingen.”

2. Coronacrisis

Herstel van coronacrisis

Over hoe Nederland moet herstellen van de coronacrisis, lopen de meningen vanzelfsprekend uiteen. De VVD schrijft: “Het op orde brengen van de overheidsfinanciën na de coronacrisis moet in een rustig en verstandig tempo, zonder het economisch herstel onnodig te schaden. Er wordt dus niet direct bezuinigd om begrotingstekorten weg te werken.” Het is volgens de PVV van het grootste belang om Nederland uit de coronacrisis te helpen. “Want we staan er niet goed voor. Ook voordat de coronacrisis toesloeg, hadden veel Nederlanders moeite om het hoofd boven water te houden door de almaar oplopende vaste lasten.” De PVV gaat dus ook niet bezuinigen of de belastingen verhogen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. We gaan juist de economie aanjagen door te investeren en consumptie te stimuleren.”

Ruim de tijd nemen om schulden af te bouwen

De staatsschuld is in de coronacrisis fors opgelopen door de noodsteun. Hiervoor was volgens D66 ruimte. “Doordat de afgelopen jaren met steun van D66 de overheidsfinanciën goed op orde zijn gebracht. Nederland krijgt nog steeds geld toe op leningen. Het is verstandig ruim de tijd te nemen om deze schuld weer af te bouwen, zodat we het economisch herstel niet belemmeren met bezuinigingen of lastenverhogingen voor mensen op de korte termijn.”

Rekening eerlijk verdelen

De SP is geen voorstander van het overhaast afbetalen van wat zij noemen ‘de coronarekening’ door overhaast te bezuinigen. “Wij willen de rekening eerlijk verdelen, waarbij bedrijven en mensen met de allerhoogste inkomens en vermogens de zwaarste lasten dragen, zodat wij kunnen blijven investeren in onze collectieve voorzieningen.” Volgens de PvdA is het belangrijk om de samenleving en de economie geen permanente schade toe te brengen. “Daarom kiezen wij voor investeringen in plaats van bezuinigingen. Dit doen we onder meer via het coronareddingsfonds: miljarden aan noodzakelijke investeringen om zoveel mogelijk banen te redden en de economie eerlijker en duurzamer te maken.”

Bezuinigen ligt niet voor de hand

De ChristenUnie is ook geen voorstander van bezuinigen. “Deze tijd vraagt om fundamentele keuzes en investeringen. We willen de huidige situatie benutten om grote stappen vooruit te zetten.” De SGP vindt dat de rekening van de coronacrisis in één keer betaald moet worden. “De houdbaarheid van de overheidsfinanciën staat er niet goed voor.” De regering moet wat betreft Denk blijven inzetten op steunpakketten om bedrijven en mensen die onder de coronacrisis lijden tegemoet te komen. “Sterker nog, de steunpakketten moeten worden uitgebreid. Financiële overwegingen, zoals begrotingsdiscipline, zijn van ondergeschikt belang ten opzichte van de zorg voor mens en economie.”

3. Duurzaamheid

Duurzaamheid is een woord dat in veel partijprogramma’s staat. Het CDA wil komen met een omvangrijk crisis- en herstelpakket voor investeringen in de woningbouw, infrastructuur, digitalisering, innovatie en duurzaamheid. “Voor deze projecten versnellen en vereenvoudigen we de procedures om sneller resultaat te boeken.” Er moet volgens D66 een betere en verplichte rapportage van duurzaamheidsrisico’s door financiële instellingen komen. “Klanten moeten immers op basis van deze rapportages kunnen besluiten om (bepaalde) financiële producten of diensten niet meer af te nemen bij een bank of verzekeraar.”

Wettelijke plicht

Bedrijven spelen volgens GroenLinks een sleutelrol in de overgang naar een solidaire en duurzame samenleving. “Daarom krijgen bedrijven een wettelijke plicht om zich maatschappelijk verantwoord te gedragen en de mogelijkheid om hun maatschappelijke missie vast te leggen in hun statuten.” ‘Groen’ beleggen wordt volgens de PvdA de norm. “De economie van de toekomst is duurzaam. Banken en pensioenfondsen stoppen met het financieren van vervuilende activiteiten. De vereisten gaan stapsgewijs omhoog. DNB en de ECB houden toezicht op de risico’s van de fossiele industrie.” Duur zaamheid moet wat betreft de partij de kern zijn van huidige en toekomstige handelsverdragen. “Met een Europees model, dat onder meer werknemersrechten, milieu en dierenwelzijn eerbiedigt, en een zorgplicht voor bedrijven om hun aanvoerketens te verduurzamen.”

Krol, Van Kooten-Arissen en Van Haga Henk Krol, Femke Merel van Kooten-Arissen en Wybren van Haga zijn afgesplitst van hun oorspronkelijke partijen. Zij hebben ieder een zetel in de huidige Tweede Kamer. Van Haga staat momenteel op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 voor Forum voor Democratie.

Ministerie voor Klimaat en Biodiversiteit

Er komt als het aan de Partij voor de Dieren ligt een ministerie voor Klimaat & Biodiversiteit. “Dit ministerie krijgt eenzelfde status als het ministerie van Financiën: het beleid van andere ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid. Het bewaakt de natuur, biodiversiteit, grondstoffen en CO2-budgetten op zo’n manier dat de natuur zich herstelt. Uiterlijk in 2030 is Nederland klimaatneutraal.”

Doel geen wet van Meden en Perzen

Het Klimaatakkoord is een basis om verder te werken aan de noodzakelijke verduurzaming van de energievoorziening, stelt de SGP. “Het huidige wettelijk vastgelegde streefdoel van 49 procent CO2-reductie in 2030 lijkt echter niet haalbaar te zijn dan wel alleen haalbaar tegen hoge kosten. Dat doel moet daarom geen wet van Meden en Perzen worden.”

Bedrijven betalen tachtig procent

Denk wil een tarievenverdeling bij de Opslag Duurzame Energie-heffing die recht doet aan de mate van vervuiling. “Bedrijven gaan bij Denk tachtig procent betalen, burgers twintig procent. En er komt een verhoging van de belasting op gas en elektriciteit voor bedrijven die grootgebruiker zijn.”

Hoog op de agenda

Uit deze analyse blijkt dat het belastingstelsel en belastingontwijking hoog op de agenda’s staan bij de verschillende politieke partijen. Veranderingen liggen in het verschiet. Bezuinigen om de rekening te betalen die de coronacrisis achterlaat, is niet het streven bij de meeste partijen. Investeren lijkt het credo te zijn. Tot slot speelt het onderwerp duurzaamheid een grote rol in de verkiezingscampagne. Bedrijven lijken een grote rol te spelen in de verduurzaming van de samenleving. Het is nu aan de kiezers om op woensdag 17 maart hun stem te laten horen.

