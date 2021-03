Tweede Kamerverkiezingen: SGP – Rekening coronacrisis moet een keer betaald worden

Van VVD tot aan Forum voor Democratie… Van digitaks tot staatsteun. Op volgorde van de huidige zetelverdeling spitte Executive Finance de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamer-verkiezingen op 17 maart 2021 door. Dit keer de SGP.

In vertrouwen’. Dat is het motto waarmee de SGP de Kamerverkiezingen ingaat. De partij heeft nu drie zetels in de Tweede Kamer. “Het belastingstelsel moet eenverdieners niet afstraffen, maar stimuleren”, staat in het verkiezingsprogramma. “Zij verdienen, ook fiscaal, waardering voor hun onmisbare inzet voor de samenleving. Wie mantelzorg verricht, moet daarvoor niet in fiscale zin worden ‘afgestraft’.”

Salarissen niet exorbitant hoog

Incassobureaus moeten geregistreerd zijn, vindt de SGP. “Misstanden in deze branche moeten actiever worden aangepakt. De boetebedragen die incassobureaus hanteren moeten in een redelijke verhouding staan tot de schuld en de geleverde inspanning om het bedrag te vorderen.” De salarissen van degenen die betaald worden uit de publieke middelen, mogen niet exorbitant hoog zijn. “Inhuur van externen om hetzelfde werk te doen voor een veel hoger tarief moet worden ontmoedigd.” En politieke partijen moeten transparant zijn over de herkomst van grotere giften boven de wettelijke grens.

Doel geen wet van Meden en Perzen

Het Klimaatakkoord is een basis om verder te werken aan de noodzakelijke verduurzaming van de energievoorziening, stelt de partij. “Het huidige wettelijk vastgelegde streefdoel van 49 procent CO2-reductie in 2030 lijkt echter niet haalbaar te zijn dan wel alleen haalbaar tegen hoge kosten. Dat doel moet daarom geen wet van Meden en Perzen worden. Een CO2-heffing moet Europees ingebed worden en een prikkel zijn om te verduurzamen, maar geen wurgheffing. Systeeminnovaties zijn mogelijk en nodig, maar kosten wel tijd.”

Meer in huid ondernemer kruipen

Toetsing van de regeldruk bij nieuwe regels moet beter, staat ook in het programma. “Ambtenaren moeten meer in de huid van ondernemers kruipen: welke stappen moeten ondernemers precies zetten en wat betekent dat voor hen? Verder moet de stapeling van regels betrokken worden in deze toets. Daarbij moet gekeken worden naar de impact op kleine, middelgrote respectievelijk grote bedrijven. Iedere bedrijfsomvang heeft zijn eigen uitdagingen.” Subsidieregelingen zijn soms erg ondoorzichtig, vindt de SGP. “Waardoor ondernemers zich genoodzaakt voelen dure adviseurs in de arm te nemen. Er moet een mkb-toets komen bij nieuwe subsidieregelingen voor het bedrijfsleven.”

Communicatie vaak omslachtig

De partij wil voorkomen dat ondernemers telkens opnieuw dezelfde data en kopieën van overheidsdocumenten door moeten geven. “Er moet een eind komen aan dit tijdslurpende en ergerniswekkende meerwerk. Communicatie met de overheid is vaak omslachtig en kost veel tijd. Het moet mogelijk worden om als ondernemer direct te kunnen reageren op individuele beschikkingen en besluiten van de overheid door toevoeging van directe links voor het stellen van vragen of het indienen van bezwaren.” Gerichte innovatiestimulering levert volgens de SGP per euro overheidsgeld meer innovatie op dan algemene fiscale regelingen. “De innovatiebox, waarbij bedrijven minder belasting betalen over innovatieve winsten, kan versoberd worden om budget vrij te spelen voor gerichte innovatiestimulering.”

Meldplicht buitenlandse investeringen

Er moet een meldplicht en een meldpunt komen voor buitenlandse investeringen in vitale infrastructuur. “En in bedrijven die hoogwaardige technologie ontwikkelen waarbij de nationale veiligheid in het geding is. De overheid moet de bevoegdheid krijgen om bij ongewenste buitenlandse overnames (tijdelijk) beslag te leggen op strategische goederen en kennis die van belang zijn voor de nationale veiligheid.”

Mededingingsregels en het mededingingstoezicht moeten zo aangepast worden dat de macht van grote digitale platforms zodanig aan banden wordt gelegd dat concurrentie mogelijk blijft.

Niet meteen fors bezuinigen

“Door de opgebouwde reserves hoeven we nu niet meteen fors te bezuinigen”, constateert de SGP. “Met het risico dat daarmee de crisis alleen maar heviger wordt. Op bepaalde terreinen zijn op korte termijn juist investeringen nodig. Denk aan de zorg, gezinnen, veiligheid en defensie. Tegelijkertijd vraagt het wel om heldere, verstandige keuzes, zodat de staatsschuld over enkele jaren weer kan dalen. Het zou heel onrechtvaardig en oneerlijk zijn om toekomstige generaties onnodig met een torenhoge schuld op te zadelen.”

Begrotingsdiscipline nodig

Tekorten op de begroting moeten voorkomen worden, vindt de SGP. “Overschotten moeten zo veel mogelijk ingezet worden om de staatsschuld te verlagen. Juist in magere jaren, zoals we die nu meemaken, is begrotingsdiscipline nodig. Dat betekent concreet: de staatsschuld niet onnodig laten oplopen en binnen enkele jaren de staatsschuld weer laten dalen. De rekening, ook van de coronacrisis, moet een keer betaald worden. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën staat er niet goed voor. De verwachting is dat de kosten op de lange termijn uitstijgen boven de inkomsten. Dat komt bijvoorbeeld door oplopende zorgkosten en de vergrijzing, maar ook door het beleid van de afgelopen jaren. Het is van belang dat we dit zogenoemde houdbaarheidstekort laten omslaan naar een houdbaarheidsoverschot.”

Belastingstelsel herzien

Het belastingstelsel is dringend aan herziening toe, staat in het verkiezingsprogramma. “Het moet eerlijker, eenvoudiger en begrijpelijker. Fiscale regelingen werken elkaar soms tegen, het stelsel van belastingkortingen is een onwerkbare lappendeken geworden en grote, internationale bedrijven betalen soms nauwelijks belasting. Zomaar drie voorbeelden die laten zien dat grondige herziening nodig is. Daarnaast: het komt nu voor dat extra inkomsten nauwelijks gemerkt worden in de portemonnee door de soms enorm hoge marginale belastingdruk. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat je van honderd extra verdiende euro’s er wel tachtig moet inleveren als belasting. Dat moet veranderen.”

Eerlijke bijdrage grote ondernemingen

Grote ondernemingen moeten een eerlijke bijdrage aan de totale belastingopbrengst blijven leveren, constateert de partij. “Bijvoorbeeld bij multinationals blijkt nog te vaak dat ze nauwelijks belasting in Nederland afdragen. Vaak komt dat door allerlei mazen in ons fiscale stelsel. Die mazen moeten gedicht worden.” De belasting op vermogen (box 3) moet worden gebaseerd op het daadwerkelijk behaalde rendement, valt ook te lezen. “Door de lage rente is de huidige belastingdruk veel te hoog in relatie tot de opbrengst van bijvoorbeeld spaargeld.”

Belastingontwijking tegengaan

Belastingontduiking, maar ook witwassen, is onaanvaardbaar, zegt de SGP. “Dit moet zoveel mogelijk worden opgespoord en bestraft. Belastingontwijking is feitelijk niet illegaal, moreel gezien wel. Want ieder behoort een eerlijk aandeel in de belastingen op te brengen. Daarom moet belastingontwijking zoveel mogelijk tegengegaan worden. Dit kan Nederland niet op eigen houtje. Een brede, internationale aanpak van dit soort misstanden is nodig. Deze internationale aanpak betekent overigens niet dat er op internationaal niveau, bijvoorbeeld via de EU, belasting geheven gaat worden. Belastingheffing blijft een nationale bevoegdheid.”

Steun voor internationaal opererende bedrijven

Nederland zet zich in voor vrije handel, stellen de schrijvers van het programma. “Uiteraard binnen de morele kaders van rechtvaardigheid en menselijke waardigheid. Dit vraagt om het ‘vermarkten’ van onze bedrijven overal op de wereld, en om internationale afspraken ter bescherming van veilige en vrije (zee)handelsroutes, het bevorderen van een gelijk speelveld voor boeren en bedrijven, en gelijke toegang tot arbitrage.” Binnen departementen als Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en LNV, wordt extra capaciteit vrijgemaakt voor steun van internationaal opererende bedrijven in topsectoren als land- en tuinbouw, waterbeheer en hightech. “Inzet is onder meer nodig voor versterking van netwerken en het organiseren van handelsreizen.”

De SGP ziet InvestNL als hét ‘voorportaal’ voor bedrijven die willen investeren in of handeldrijven met het buitenland. “Samenhang van financieringsinstrumenten is ook van cruciaal belang. Wat dat betreft mogen we ook van de overheid flexibiliteit en gezonde ‘ondernemingszin’ verwachten.”

Internationaal Verantwoord Ondernemen

Bedrijven die Internationaal Verantwoord Ondernemen worden (fiscaal) beloond. “Maar ernstige nalatigheid kan worden beboet. Dit stimuleert bedrijven om hun zorgplicht serieus nemen inzake bijvoorbeeld kinderarbeid of moderne slavernij in hun productieketens of in die van toeleveranciers. Het gaat ook tegen dat bedrijven commercieel (willen) profiteren van conflictsituaties.” Nederland draagt wat betreft de partij bij aan een rechtvaardig (bron)belastingbeleid. “Ook grote multinationale ondernemingen dienen hun duit in het belastingzakje te doen. Dan kan de samenleving als geheel meeprofiteren van gemaakte winsten.”

Einde aan stuwmeer

De Europese begroting moet terug onder de 1 procent van het gezamenlijke bbp van de lidstaten. “Het toezicht op doeltreffendheid van bestedingen wordt beter. Onbesteed geld wordt binnen een jaar na afloop van een MFK-periode teruggestort ten faveure van de nettobetalers. Daarmee moet ook een einde komen aan het stuwmeer aan verplichtingen bij de EU-structuurfondsen. Nederland dient te voorkomen dat problemen met de euro worden aangegrepen om steeds meer macht over te dragen aan ‘Brussel’. Een aparte eurozone-begroting is onnodig en onwenselijk.” De no-bailout-clausule wordt in ere hersteld, zodat landen niet opdraaien voor elkaars staatsschulden.