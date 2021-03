VEB: AEX gaat steeds meer op de Nasdaq lijken

Bijltjesdag voor de traditionele banken, het is een teken aan de wand: technologie heeft de toekomst. Indexwijzigingen zorgen vaak voor overdreven koersbewegingen, beleggers kunnen daarvan profiteren, schrijft de Vereniging van Effectenbezitters in een bijdrage.

“ABN Amro verdwijnt uit de AEX, ING degradeert uit haar Belgische evenknie de Bel20. ING werd in 2016 opgenomen in de Belgische index. De Nederlandse bank maakte afgelopen week bekend dat het in België 62 van zijn 522 kantoren zal sluiten. Er vallen geen directe ontslagen, zegt ING, maar het gestaag kleiner wordende aantal werknemers in België is voor Euronext Brussel toch een reden om het Nederlandse bedrijf te wippen. Opvallend, want ING heeft in de Bel20 een gewicht van bijna twintig procent.”

Geen toeval

“Klanten regelen hun bankzaken steeds meer via hun computer en telefoon. Het is dan ook geen toeval dat de halfgeleidersector als grote winnaar uit de ‘reshuffle’ komt, in Nederland versterkt BESI de AEX, in België komt Melexis in de Bel20, wat toch een kleine verrassing is voor veel analisten, want eerder schreven wij nog dat daarover getwijfeld werd.”

“En vorig jaar schreven wij het al in Effect: de AEX die twintig jaar geleden nog een mandje banken en verzekeraars plus Shell was wordt langzaam maar zeker een technologie-index.”

“Oude technologiebedrijven zoals ASML, ASMI en nu dus BESI werden volwassen, vers bloed kwam er ook van nieuwe technologiespelers zoals Adyen, Just Eat Takeaway en Prosus. Dat de AEX in 2020 zo snel herstelde van de coronaklap is voor een belangrijk deel aan deze bedrijven te danken.”

Steeds meer Nasdaq

“Tien jaar geleden was ASML het enige technologiebedrijf in de AEX en maakte daar circa vier procent van uit, nu is het gewicht van de technologiesector een veelvoud daarvan. Dat, plus het sterk internationale karakter van de AEX maakt dat de Nederlandse hoofdindex steeds meer de Nasdaq van Europa begint te worden.”

“Misschien is dat ook wel iets om blij mee te zijn. Als het goed gaat met de beurs van Amsterdam, is dat ook voor Nederlandse beleggers een goede zaak.”

Beleggers kunnen profiteren

“Indexwijzigingen zorgen op de korte termijn vaak voor overdreven koersbewegingen, beleggers kunnen daarvan profiteren. ABN Amro en ING liggen er de laatste dagen relatief slecht bij. Voor de vraag in hoeverre alles afdoende in de beurskoersen verwerkt is, kan de VEB Stockscreener uitkomst bieden. Klik op de namen in dit artikel voor de nodige verdieping.”