‘Verkiezingsplannen voor lastenverzwaring bedrijfsleven zijn schrikbarend’

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het ‘schrikbarend’ dat in alle doorgerekende verkiezingsprogramma’s de lasten voor het bedrijfsleven oplopen van enkele miljarden tot zelfs 42 miljard euro bij de PvdA. “Dat is buitengewoon zorgelijk, want dat betekent dat er minder geld overblijft voor bedrijven om te kunnen investeren. Ze hebben juist geld nodig om zich uit de crisis te kunnen investeren”, zeggen de ondernemingsorganisaties in reactie op de doorrekening door het Centraal Planbureau.

Download whitepaper met alle politieke punten Executive Finance spitte de verkiezingsprogramma’s ook door. Benieuwd naar de standpunten die van belang zijn voor CFO’s van alle politiek partijen? Download dan onze gratis whitepaper.

Interen op reserves

Zij stellen dat veel bedrijven het op dit moment al zwaar hebben en fors hebben moeten interen op hun reserves. Volgens hen is een van de lessen van de vorige grote recessie van 2008 dat lastenverzwaringen niet helpen om uit een recessie te komen. “Deze les lijkt men snel vergeten.”

Grote vraagstukken

“Daarnaast helpen al die lastenverzwaringen niet om aan de slag te gaan met de grote vraagstukken van deze tijd op het gebied van onder meer klimaat, innovatie en circulaire economie. Ook in de toekomst moeten nieuwe banen en belastinginkomsten mogelijk te maken zijn”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.