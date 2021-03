Vrouwen hebben meer financiële kennis dan ze denken

Vrouwen scoren in onderzoeken lager op financiële kennis dan mannen. Voor een goed deel komt dit doordat zij niet altijd evenveel vertrouwen hebben in de eigen financiële kennis, blijkt uit nieuw onderzoek. Vrouwen weten dus meer dan ze zelf denken. “Het is belangrijk dat we dit weten, want vertrouwen en kennisniveau hebben weer invloed op financiële beslissingen”, zegt DNB-onderzoeker Maarten van Rooij.

Uit maandag gepubliceerd onderzoek van Tabea Bucher-Koenen (Universiteit van Mannheim), Annamaria Lusardi (George Washington University), Rob Alessie (Universiteit van Groningen) en Maarten van Rooij (DNB), blijkt dat ruim een derde van het verschil in financiële kennis tussen mannen en vrouwen wordt veroorzaakt door een lager vertrouwen van vrouwen in de eigen kennis. En dit heeft invloed op financiële beslissingen die zij nemen. Zo verklaart de combinatie van minder kennis en minder vertrouwen in de eigen kennis voor een groot deel waarom vrouwen minder vaak beleggen dan mannen, blijkt uit het onderzoek.

Impact op financiële beslissingen

Zowel financiële kennis als het vertrouwen in de financiële kennis spelen een belangrijke rol bij financiële beslissingen. Naast de beslissing om wel of niet te beleggen, heeft dit bijvoorbeeld ook invloed op hoe iemand omgaat met schulden, of hoe mensen, zoals zzp’ers, inzetten op de opbouw van vermogen voor na pensionering.

Met het oog op dergelijke impactvolle beslissingen, is het cruciaal om financiële kennis en het vertrouwen hierin te vergroten. Van Rooij: “Beide elementen zijn van belang voor een inclusievere samenleving en het versterken van de financiële weerbaarheid van burgers. Op basis van de nieuwe inzichten is duidelijk dat financiële educatie zich niet alleen moet richten op feitelijke kennis, maar ook op financieel gedrag, inclusief vertrouwen in de eigen kennis.”