VVD en D66 hebben sleutels in handen nu uitslag deels bekend is

VVD en D66 zijn de grote winnaars geworden van de Tweede Kamerverkiezingen. Zij staan nu op poleposition bij het begin van de kabinetsformatie. Ook Forum voor Democratie, dat een paar maanden geleden nog in ruzie ten onder leek te gaan, boekte een winst. Verliezers zijn de SP en GroenLinks.

Tip: Benieuwd naar de standpunten van alle politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen en de impact daarvan op ondernemingen? Benieuwd naar de standpunten van alle politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen en de impact daarvan op ondernemingen? Download dan gratis het hele onderzoek.

Volgens de voorlopige prognose van het ANP krijgt de VVD 36 zetels in de Tweede Kamer. Dat zijn er drie meer dan de partij van premier Mark Rutte vier jaar geleden won. Het is de vierde verkiezingszege op rij voor Rutte. D66 klom van 19 naar 24 zetels. Dat zou een evenaring van de beste uitslag van de partij ooit zijn. Coalitiepartner CDA verliest terrein en daalt van 19 naar 15 zetels. De drie partijen hebben samen 75 zetels, precies de helft van de Kamer.

GroenLinks, SP en PVV verliezen

Forum voor Democratie verviervoudigde. Vier jaar geleden kreeg de partij van Thierry Baudet twee zetels, nu lijken dat er acht te worden. GroenLinks likt haar wonden. De partij daalt van veertien naar zeven zetels. De SP ging van veertien naar negen zetels. Ook de PVV van Geert Wilders daalde iets, van twintig naar zeventien zetels. De PvdA blijft op negen zetels staan, het slechtste resultaat uit de geschiedenis van de partij.

Drie nieuwkomers

Drie partijen komen nieuw in de Kamer. JA21 staat in de voorlopige prognose op vier zetels, Volt op drie en de BoerBurgerBeweging op 1. Sylvana Simons van BIJ1 leek bij de exitpolls ook in de Kamer te komen, maar dat lijkt een steeds moeilijker verhaal te worden nu de meeste uitslagen binnen zijn.