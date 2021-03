Waarom de inflatie oploopt naar 2 procent

De vrees onder beleggers voor oplopende inflatie en rente in de VS lijkt over te slaan naar Europa. Acht vragen aan Bert Colijn, senior econoom bij ING.

Is de angst voor oplopende inflatie terecht?

“Op korte termijn krijgen we inderdaad een hogere inflatie in Europa. We zagen al dat de inflatie in de eurozone in januari van -0,3 procent naar +0,9 procent omhoog sprong. Die beweging is nog niet klaar. Wij verwachten dat de inflatie in de komende maanden zelfs boven de 2 procent uitkomt. Het is niets om je zorgen over te maken. Het betreft tijdelijke factoren. Maar die verder oplopende inflatie kan beleggers nog wel wat zenuwachtiger maken. Ze zijn bang dat dit het begin is van echte inflatie en dat de centrale banken maatregelen gaan nemen om de inflatie te beteugelen. Wij denken van niet, maar verwachten wel meer volatiliteit in de kapitaalmarkt.”

Dat zou slecht nieuws kunnen zijn voor vastgoedbeleggers?

“We voorzien niet dat de centrale banken maatregelen nemen om de inflatie te beteugelen door het verhogen van de rente en het beperken of stopzetten van het opkoopprogramma van obligaties. Dat zal de renteverhoging wel gaan beperken. De Europese Centrale Bank zal waarschijnlijk inzien dat het allemaal tijdelijke factoren zijn die zorgen voor deze oplopende inflatie. ING denkt in ieder geval met het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Commissie dat de inflatie volgend jaar terugvalt naar iets boven de 1 procent.”

Waarom bestaat vooral in Amerika meer vrees onder beleggers voor inflatie en renteverhogingen?

“De verwachting van de inflatie en rente ligt in Amerika structureel hoger dan in Europa. Het steunpakket ter waarde van 1,9 biljoen dollar van president Joe Biden speelt momenteel in Amerika een grote rol in de perceptie van beleggers als mogelijke aanjager van inflatie en de rente. De rente op tienjarig staatspapier is daar dit jaar al 45 basispunten gestegen tot 1,35 procent. Nog steeds erg laag, maar niet meer zo extreem als tijdens de piek van de coronacrisis. De Amerikaanse rente stond eind vorig jaar nog onder de 1 procent.”

“In Europa zit de lange rente nog altijd onder de nul, maar gaat wel richting de nul. De inflatieverwachtingen liggen hier wel een stuk lager dan in de VS. Doordat de overheidssteun in Europa een stuk kleiner is dan in de VS en de economie langzamer lijkt te herstellen, is de verwachting dat de extra inflatie in Europa beperkter zal blijven.”

Welke tijdelijke factoren jagen de inflatie op korte termijn wel aan?

“Vergeet niet dat we vanwege corona en uitvallende vraag in de tweede jaarhelft van 2020 zelfs een aantal opeenvolgende maanden van deflatie hebben gekend. Ook doordat mensen extreem veel spaarden, omdat ze geen geld konden uitgeven aan dure vakanties en andere zaken door de lockdowns. Als je van zo’n laag inflatieniveau komt, kun je daarna ook weer heel hard stijgen. De inflatieberekening gaat immers van jaar op jaar.”

“De historisch lage energieprijzen van 2020 spelen een belangrijke rol in dit verhaal. Door het conflict tussen twee grote olieproducenten – Rusland en Saoedi-Arabië – was er zelfs enige tijd sprake van een negatieve olieprijs. Nooit eerder vertoond! Saoedi-Arabië pompte toen extra olie op om de Russen in het Midden-Oosten dwars te zitten, terwijl de wereldvraag toch al ingezakt was vanwege corona. Daarna begon olieprijs weer wat op te lopen. Aangezien de inflatie op jaarbasis wordt berekend, krijg je dit jaar een flinke sprong.”

“Andere tijdelijke factor vormt de Btw-verlaging in Duitsland. Dat was een van de vorig jaar genomen Duitse stimuleringsmaatregelen in verband met corona. Begin dit jaar is de verlaging weer ongedaan gemaakt. Dat leidt tot hogere prijzen en dat tikt flink door in het Europese inflatiecijfer, aangezien Duitsland nu eenmaal de grootste economie van Europa vormt. Voorts spelen nog wat andere tijdelijke zaken, zoals hogere containerprijzen op de grote scheepvaartroutes naar Azië. Dat alles bij elkaar veroorzaakt deze hogere inflatie.”

We hebben niet de illusie dat de Nederlandse en Europese economie helemaal ongeschonden uit de crisis tevoorschijn komen

Waarom zal de inflatie toch weer dalen naar 1 procent in de loop van volgend jaar als de economie waarschijnlijk na de zomer aantrekt dankzij de vaccinaties en mensen hun spaargelden in de euforie van het post-coronatijdperk weer laten rollen?

“Loongroei is heel bepalend voor inflatie. De werkloosheid ligt momenteel al hoger dan pre-corona en zal waarschijnlijk iets stijgen. Voor de pandemie was er in aantal Europese landen, waaronder Nederland, sprake van toenemende krapte op de arbeidsmarkt, maar bleef de loongroei toch gematigd. Dat begon zich destijds te vertalen in hogere looneisen. Corona heeft daaraan een einde gemaakt. We hebben bovendien niet de illusie dat de Nederlandse en Europese economie helemaal ongeschonden uit de crisis tevoorschijn komen. Ondanks de euforie en de ‘ontsparing’ die na de pandemie zal optreden. Een aantal sectoren is wel degelijk hard geraakt. Daardoor zal de inflatie in 2022 waarschijnlijk weer vrij magertjes zijn.”

De lijn van de afgelopen drie decennia waarbij er nauwelijks sprake was van enige inflatie van betekenis wordt dus gewoon weer voortgezet. Is het inflatiespook voorgoed bedwongen?

“Dat zou ik niet durven beweren! Er is inderdaad wel een aantal structurele ontwikkelingen dat al geruime tijd zorgt voor lage inflatie. Sinds het bijhouden van de Europese cijfers over de kerninflatie in 2002 is die zelfs niet boven de 2 procent uitgekomen. Dat houdt vooral verband met de globalisering, de goedkope import uit China, en de digitalisering. Daarnaast werd de inflatie de afgelopen decennia geremd door de enorme spaarberg die de babyboomers voor hun pensioen opzij legden. Verder is de lage inflatie mede de vrucht van actieve sturing door de centrale banken die een inflatie rond de 2 procent ideaal vinden.”

Is het denkbaar dat het beeld wijzigt binnen nu en tien jaar?

“Dat zou best kunnen. Maar het is al moeilijk voor economen om een kwartaal terug te kijken, laat staan om tien jaar vooruit te kijken. De demografische ontwikkeling is wel vrij redelijk te voorspellen. Europa vergrijst. De babyboomers gaan met pensioen en dat leidt tot ontsparing en wellicht hogere inflatie.”

“Tegelijkertijd zal de digitalisering ongetwijfeld verdergaan en leiden tot verdere productiviteitsverbetering en de inflatie inperken. Het is daarentegen tamelijk ongewis hoe de globalisering ontwikkelt. Voor corona werden al vraagtekens geplaatst door toenmalig president Trump over de wenselijkheid ervan en dat leidde tot handelsconflicten. De coronacrisis lijkt die discussie een nieuwe impuls te geven omdat veel bedrijven hun waardeketens weer terug naar Europa en Amerika willen brengen. Ondertussen is er ook nog die trend om meer thuis te werken, waardoor mensen kunnen verhuizen naar goedkopere gebieden. Wat in Amerika al een drukkend effect heeft op de lonen.”

“‘Het zal er dus helemaal vanaf hangen welke trends de boventoon gaan voeren. Zelf geloof ik wel dat de inflatie weer toeneemt op de langere termijn, maar ik heb geen vrees voor hyperinflatie.”

Is het sturen door de ECB op die ‘ideale’ kerninflatie van 2 procent met veel goedkoop geld niet gewoon een smoes om de euro bij elkaar te houden?

“Wat je inderdaad veel hoorde, is dat er ‘alleen beleid wordt gemaakt in Frankfurt om Italië overeind te houden’. Nee, die visie deel ik niet. Zo voeren de centrale banken die geen landen bij elkaar hoeven te houden, zoals de Amerikaanse Fed, de Bank of England en de Bank of Japan ook een soortgelijk beleid van Quantitative Easing. Waaronder het opkopen van obligaties, om de economie te stimuleren en een te lage inflatie of erger nog, deflatie te bestrijden. Het omgekeerde, een structureel hele hoge inflatie, is ook zeer ongewenst. Maar dat zal waarschijnlijk niet op de korte en middellange termijn gebeuren.”