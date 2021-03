Wozt en screeningverordening: bescherming van vitale vennootschappen

De Nederlandse overheid zet, net als overheden van andere EU-landen, deze overnames steeds vaker op de agenda, en ook in EU-verband heeft dit de aandacht van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Deze aandacht heeft in Nederland geleid tot de introductie van de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (de Wozt), specifiek voor vitale ondernemingen op het gebied van telecommunicatie. Daarnaast is op Europees niveau onlangs de screeningverordening (de Verordening) geïntroduceerd. In deze column gaan wij nader in op deze ontwikkelingen.

Europese screeningverordening

De Europese screeningverordening is met ingang van 11 oktober van toepassing. De verordening heeft betrekking op investeringen van buiten de EU en heeft als uitgangspunt dat een screening van de betreffende investeerder nodig is om redenen van veiligheid en openbare orde.

De verordening introduceert drie mechanismen, waaronder de mogelijkheid (niet de verplichting) van lidstaten om mechanismen voor het screenen van buitenlandse directe investeringen vast te stellen. Daarnaast bevat de verordening een mechanisme voor samenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Europese Commissie. Het laatste mechanisme introduceert een adviesrecht van de Europese Commissie aan een lidstaat waarin een buitenlandse investering wordt gedaan.

Uitvoeringswet

De EU heeft met de Verordening een algemeen kader willen schetsen, waarbij lidstaten de bevoegdheid krijgen een plicht tot screening te introduceren en regels voor de uitvoering van een screening vast te stellen. In Nederland ligt er inmiddels een uitvoeringswet klaar om uitvoering te geven aan de verordening. Deze Nederlandse uitvoeringswet regelt enkel de elementen die noodzakelijk zijn voor een effectieve uitvoering van een screening; een plicht tot screening is niet in het leven geroepen en achtte men (nog) niet nodig. De discussie over deze noodzaak wordt echter nog steeds gevoerd, en mogelijk zal in de toekomst ook een plicht tot screening worden geïntroduceerd.

Wozt

De Wozt betreft een nieuw hoofdstuk van de Telecommunicatiewet, en richt zich specifiek op bedrijven die actief zijn in de telecommunicatie. De Wozt wordt gezien als een eerste wet die past binnen de kaders van de verordening. Met de invoering van de Wozt zal de minister van Economische Zaken en Klimaat de bevoegdheid krijgen om overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verbieden. Hij kan zeggenschap verbieden als hij van mening is dat dit leidt tot een bedreiging van het ‘publieke belang’. Hierbij valt te denken aan redenen om aan te nemen dat de overnemende partij een telecommunicatienetwerk plat wil leggen of de overheid wil chanteren met gevoelige informatie die is opgeslagen in datacenters. Om dergelijke overnames in beeld te krijgen voorziet de Wozt in een meldplicht. Degene die het voornemen heeft om overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verkrijgen dient dit te melden aan de minister indien de zeggenschap leidt tot relevante invloed in de sector. Daarnaast zal de minister de zeggenschapsverhoudingen in de telecommunicatiesector actief in de gaten houden.

Gevolgen

De gevolgen van de verordening lijken vooralsnog enigszins beperkt. De Wozt gaat met de meldplicht een stapje verder dan de verordening/uitvoeringswet. Echter, belangrijker is wellicht de toon die gezet is.

Bescherming van vitale ondernemingen is een hot topic. Wij verwachten dat het niet zal blijven bij de Wozt en de verordening. In de aanloop van de Wozt werd al gesuggereerd dat het goed denkbaar is dat het raamwerk van de Wozt een blauwdruk is voor wetsontwerpen voor andere vitale sectoren (denk aan de energie-, water- en transportsector). Critici daarentegen, menen dat het aantal toetsen en meldingen zo beperkt mogelijk moet blijven. Een screening, toetsen en meldingen hebben volgens hen een negatieve impact op het Nederlandse investeringsklimaat, en daarmee de Nederlandse economie en economische groei. Ondanks dat deze kritische kanttekeningen geplaatst worden, lijkt het erop dat velen de huidige ontwikkelingen omarmen. Wij verwachten dat dit onderwerp de komende tijd prominenter op de agenda zal komen te staan. Zowel in de politiek als van investeerders die mogelijk met meldplichten en screening worden geconfronteerd.

Auteurs: Caspar van der Winden en Arnout Rodewijk