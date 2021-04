Beloning voor CEO’s voor het eerst in jaren gedaald

Het coronajaar laat ook in de bestuurskamers zijn sporen na. Voor het eerst in jaren is de beloning voor de top van het beursgenoteerde bedrijfsleven gedaald. De totaal uitgekeerde beloning voor de ceo’s van de 27 grootste beursfondsen kwam uit op ruim 90 miljoen euro, dat is ruim 20 miljoen euro minder dan over 2019. De gemiddelde beloning voor de ceo bedroeg 3,2 miljoen in 2020, tegen 3,9 miljoen euro het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarlijks beloningsonderzoek van het FD in samenwerking met beloningsadviesbureau Focus Orange.

Een belangrijke verklaring voor de lagere beloningen zijn de forse bonus-minnen bij onder andere Shell, die zwaarder wegen dan de plussen bij onder meer Ahold Delhaize. Zo ligt de uitgekeerde jaarbonus gemiddeld een vijfde lager dan in 2019. Wat ook meespeelt is de wisseling van de wacht. Een aantal ceo’s, zoals Jean-François Van Boxmeer bij Heineken, heeft afscheid genomen, en hun opvolgers hebben nog geen langetermijnbonus ontvangen.

Nancy McKinstry lijstaanvoerder

De best verdienende ceo is opnieuw Nancy McKinstry. De Amerikaanse bestuursvoorzitter van uitgever Wolters Kluwer neemt ruim 12 miljoen euro mee naar huis, 3,5 miljoen euro minder dan vorig jaar. Op eerbiedwaardige afstand volgen Frans van Houten (Philips) met 6,39 miljoen euro en Peter Wennink (ASML) met 6,36 miljoen euro. Volgens Camiel Selker van Focus Orange is meer dan in andere jaren sprake van een grotere spreiding in de uitgekeerde variabele beloningen. “Bestuurders worden dus afgerekend op de resultaten van de onderneming en niet op hun inspanningen in deze crisis.”

Beloningsplafond verhoogd

Toch hoeft de huidige generatie bestuursvoorzitters niet lang bij de pakken neer te zitten. Beursfondsen verruimen het beloningsbeleid, waardoor ceo’s bij goed presteren fors meer kunnen verdienen. Terwijl het basissalaris nauwelijks toeneemt en de cashbonus onveranderd circa één keer het basissalaris bedraagt, wordt de langetermijnbonus voor goed presteren vergroot.

Deze beloning in aandelen is in tien jaar toegenomen van gemiddeld 95 procent van het basissalaris bij normaal presteren tot 129 procent.