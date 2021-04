Bestuur NBA draagt Ted Verkade voor als voorzitter

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) draagt Ted Verkade voor als lid van het bestuur per 14 juni en als nieuwe voorzitter per 13 december 2021. Verkade is de beoogde opvolger van vertrekkend voorzitter Marco van der Vegte. Bovendien stelt het bestuur Christel Deckers, zij is geen accountant, voor als nieuw bestuurslid per 14 juni.

Verkade (1963) is accountant in business met veel bestuurlijke ervaring. Hij is lid van de Accountantskamer, die functie zal hij na zijn benoeming in juni direct neerleggen. Verkade is sinds 2016 en tot eind 2021 CEO van Baker Tilly International, een netwerk van 122 accountantskantoren die gezamenlijk met 37.000 medewerkers actief zijn in 148 landen.

Veranderingen verder vormgeven

Marco van der Vegte: “Ik ben er van overtuigd dat Verkade de juiste man is om het NBA-bestuur de komende jaren te leiden. Hij zal de veranderingen die de afgelopen periode zijn ingezet verder vormgeven. Deckers is als niet-accountant een zeer waardevolle toevoeging aan het bestuur. Ik ben er trots op dat we met een uiterst zorgvuldige procedure en met hulp van een externe adviseur de beste kandidaten hebben gevonden.”

Ted Verkade: “In mijn loopbaan hebben altijd twee aspecten de boventoon gevoerd: enerzijds de drang om te vernieuwen en de daarvoor benodigde stappen met vastberadenheid te zetten, anderzijds de wetenschap dat ambitieuze doelen alleen bereikt kunnen worden als je het samen doet; met elkaar als accountants, maar ook met andere stakeholders. Verbinden en vernieuwen, dat is waarvoor ik mij graag voor de NBA wil inzetten. Vanaf 2022 ben ik daarvoor volledig beschikbaar.”