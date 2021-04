Brainport Eindhoven hengelt naar topfinancials uit de Randstad

Steeds vaker trekken CFO’s en finance directors vanuit de Randstad naar Eindhoven en omgeving. Enerzijds worden zij getriggerd door de groeikansen in de hightechregio van Nederland, anderzijds zijn er op lokaal niveau niet genoeg executives te vinden die deze bedrijven naar de top van het internationale bedrijfsleven kunnen loodsen.

“Van mijn laatste tien bemiddelingen op het niveau van CFO of director of finance kwamen zes van de uiteindelijk gekozen topfinancials uit de Randstad, twee uit Brabant en twee uit het buitenland”, zegt Pim van der Groen, director van het Eindhovense kantoor van recruitmentorganisatie Robert Walters. Van der Groen werkt sinds 2006 als headhunter in Eindhoven en zag zijn standplaats veranderen van een regionale arbeidsmarkt naar wat tegenwoordig wel het Silicon Valley van Nederland wordt genoemd.

Met name het laatste jaar groeide het aantal executives dat van buiten de regio wordt aangetrokken sterk. Eerder bleek ook al dat de vraag naar ‘reguliere’ finance-professionals in de regio Eindhoven veel sterker stijgt dan in de Randstad.

Groeipotentieel trekt topkandidaten

Volgens Van der Groen zijn er verschillende redenen die de trek van executives naar de regio Eindhoven verklaren. Allereerst lijkt het aanbod van zwaargewichten woonachtig in Zuid-Nederland op te drogen. Van der Groen: “Wij merken echt dat het Nederlandse scholingssysteem niet voldoende in staat is het bedrijfsleven in deze regio te voorzien gekwalificeerde kandidaten op executive niveau.”

Werd dit probleem aanvankelijk nog opgelost door de interne doorgroei van the best and brightest te stimuleren, daar lopen de ambities van de techbedrijven nu in de weg. In de regionen onder de absolute topbedrijven als ASML, Philips en NXP bevinden zich veel organisaties die ook willen doorgroeien naar de top van het internationale bedrijfsleven. “Maar om dat te realiseren worden ook de eisen die aan executives worden gesteld steeds hoger”, zegt Van der Groen. “En van oudsher werken die topkandidaten toch in de Randstad bij de Shells, Unilevers en Heinekens, bedrijven die traditioneel ook altijd hoog op het lijstje met favoriete werkgevers staan.”

Tegelijkertijd is dat groeipotentieel van deze bedrijven voor veel executives ook de reden om hun koffers te pakken en richting het zuiden te trekken. Van der Groen: “In de techsector volgen de ontwikkelingen en technologieën elkaar in rap tempo op. Als executive sta je dan voor de geweldige uitdaging om geheel nieuwe business cases te ontwikkelen en nieuwe producten in de markt te zetten. Vergelijk dat met de gevestigde spelers waar het productportfolio vaak niet zoveel meer verandert.”

Zuidelijke charme aanjager én spelbreker

Indirecte factoren spelen volgens Van der Groen ook een rol bij de keuze om in Eindhoven of omgeving aan de slag te gaan. “Ik woon zelf in de regio en er is hier bijvoorbeeld meer ruimte dan in de Randstad. Dat klinkt basaal, maar dat is wel iets wat mensen trekt. En als je nu jouw huis in Amsterdam of Utrecht verkoopt, krijg je daar hier in de omgeving een prachtige, grote woning voor terug.”

De gezelligheid en informaliteit ingebed in de Brabantse en Limburgse cultuur maakt dat bedrijven in de regio nog familiair en aanraakbaar zijn, iets wat ook professionals uit Amsterdam en Rotterdam aantrekkelijk vinden. Tegelijkertijd kan dit volgens Van der Groen ook een spelbreker zijn. “Binnen de HR-afdeling van sommige bedrijven in de regio zitten echte cultuurbewakers. Die kijken niet alleen naar vaardigheden, maar ook of er een ‘cultural fit’ is. Dat lijkt een detail, maar dat is het niet. Wanneer je als kandidaat té direct bent, niet aanraakbaar genoeg of geen connectie kan maken met je collega’s, dan word je hier niet succesvol. Dat vernauwt de zoektocht naar executives uit de Randstad ook wel weer.”

Expats

Als alternatief kan er gekeken worden naar expats. Binnen de internationale techsector is inmiddels wel bekend dat de regio Eindhoven goede carrièrekansen biedt, maar ook buiten de branche daalt dit besef volgens Van der Groen meer en meer in. Zo voetbalt PSV sinds het seizoen 2019/2020 met Metropoolregio Brainport Eindhoven prominent op het shirt.

Van der Groen: “In de toekomst gaat dat er voor zorgen dat er steeds meer zware finance-rollen door professionals uit het buitenland vervuld worden. Ik merk nu al dat mijn eigen straat internationaler wordt. Dat is heel erg leuk om te zien.”