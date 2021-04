De CFO heeft veel op zijn bord liggen. Niet alleen is of hij zo verantwoordelijk voor finance, maar ook voor ICT en logistiek. En vaak komt daar HR ook nog bij. Al deze afdelingen zijn ook met elkaar verbonden. Gaat hij mis bij logistiek mis, dan gaat het mis met de facturatie. Zijn er menselijke fouten dan komt HR in beeld en heeft ICT het niet goed geautomatiseerd.

Ook verantwoordelijkheden buiten finance

Maar ook zaken die buiten het bereik van de CFO liggen, komen op zijn of haar bord als er iets misgaat. Juridische zaken moeten vaak door de CFO worden opgelost. Het lijkt een beetje zo te zijn dat als niemand in het bedrijf ergens verantwoordelijk voor is, je het maar aan de CFO vraagt. Een CFO moet veel problemen binnen het bedrijf oplossen. In plaats van het lachertje gebruik ik vaak de naam vuilnisbak. Maar wat zeker waar is, is dat komt soms te veel op het bord van de CFO komt te liggen.

Je kunt niet met iedereen een vriend zijn, want het werkt niet. Het belangrijkste is dat alles soepel verloopt. Als CFO moet je positief denken, want er is altijd een oplossing.

Belangrijkste verantwoordelijkheid is cash

Aan het eind is de CFO ook verantwoordelijk voor de cash van het bedrijf. Als er niet genoeg cash is, kun je niet de juiste keuzes maken voor investeringen. In het ergste geval heb ik gezien dat het dividend niet kon worden uitgekeerd. Dan is de CFO de pispaal.

Ook juridische zaken liggen dus vooral op het bord van de CFO. Niet alleen ontslagprocedures, maar ook juridische zaken rondom bijvoorbeeld het merk, eigendomskwesties, etc. Het heeft ook zo zijn charmes, want het verveelt nooit. Ik had de meeste moeite met ontslagprocedures. Vooral als er een andere zaak was zonder dossier.

Als CFO verveel je je nooit

Zoals u ziet, is de rol van een CFO veel meer dan alleen finance. Je hebt een groot pakket aan andere ervaringen buiten finance nodig. Vergeet M&A en Tax niet. Dat is tegenwoordig erg belangrijk.

De sleutel tot succes is altijd: ‘doe wat je moet doen’. Dan gaat het vlot en blijft het bedrijf draaiende. Laten we het de CFO 2.0 noemen, als je de bovenstaande dingen verantwoordelijkheden hebt. Een complete CFO. Het is veel dat ik uit mijn ervaring weet, maar het is nooit saai. Altijd een uitdaging.