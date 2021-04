Cloud levert Cadac Group nieuwe kansen

De digitale modernisering van organisaties is niet een kwestie van her en der bijknippen, maar het is een complete metamorfose. Dat stelt Paul Smeets, chief technology officer van Cadac. Hij onderging met ‘zijn’ bedrijf die transformatie. “Alleen door dit van begin tot het eind door te denken, ontstaan er nieuwe kansen.”

De aanleiding voor de digitale modernisering was strategisch van aard, stelt Smeets. “Wij bieden in essentie drie zaken aan: software van derden, en dan vooral Autodesk, we bouwen onze eigen software en we bieden consultancy. Onze salesinspanningen gingen vooral naar de eerste tak en dat belemmerde de groei in de andere twee takken. We werden dus belemmerd in het deel waar we als bedrijf het meeste toegevoegde waarde hadden. Want daar digitaliseren we ook echt onze klanten en helpen we hen een modernisering door te gaan. Het verkopen van software van derden bracht ook veel werk met zich mee. Inkopen, contracten, administratie… Dat terwijl het gewoonweg leuker is om met die echte meerwaarde voor de klant bezig te zijn.”

Volledig geautomatiseerd

Dat moest anders, besloot Cadac. “We hebben dat transactionele deel van inkopen, verkopen en de financiële afhandeling van de software van derden in een e-commerceplatform compleet geautomatiseerd. Daarnaast begonnen we een transitie in onze marketing. We kwamen nog uit de wereld van beurzen en PowerPoint-sessies. We gingen naar verkoop via internet en zorgen dat de wereld jou vindt via zoekmachines. Denk aan Search Engine Optimization, Search Engine Advertising en onze website als e-commerce kanaal. Daar zijn we in 2016 mee begonnen. Met de komst van dat kanaal hebben we intern ook de key performance indicatoren van sales veranderd naar tachtig procent eigen software en consultancy en nog maar twintig procent software van derden.”

Laat nergens een rafelrandje

Om medewerkers te laten wennen koos Cadac ervoor om negentig procent te automatiseren. “Dat is meteen één van de lessen”, zegt Smeets. “Dat laat ruimte voor een work around. Kortom, laat nergens een rafelrandje. Denk het digitale proces end-to-end uit. Echt digital first. Het is ook bekend uit de literatuur over verandermanagement. Mensen veranderen pas als ze echt moeten.”

Met de komst van de nieuwe verkoopmotor automatiseerde ook de verwerking van de inkoop- en de verkoopfacturen. “Dat maakt dat we minder medewerkers op de financiële administratie nodig hebben.” Centraal in de transacties staat een datawarehouse dat realtime de boekingen en de maandafsluiting van het e-commerce platform kan uitspuwen. In dat datawarehouse komen ook gegevens samen uit de projectadministratie en het CRM-pakket. “Dat we de transacties geautomatiseerd hebben zorgt ervoor dat de financials die we in dienst hebben zich meer met het adviseren van de business bezig kunnen houden. Zo leveren zij ook een echte meerwaarde.”

–> Lees ook: Finance moet stap naar modernisering maken

Native cloud

Alle systemen van Cadac zijn gebaseerd op de cloud. “We hadden een on premise-pakket voor financiën, maar dat was lastig te integreren met onze cloudoplossingen. De nieuwe oplossing die die aanbieder aanbood, was niet vanaf de grond af aan opgebouwd als cloudapplicatie. Niet cloud-native. We liepen vast in het feit dat het bestaande pakket niet de omzet van het e-commerceplatform kon toerekenen aan de diverse businessunits. Dat kan Oracle NetSuite juist wel en het is native-cloud.”

“Daarnaast hebben we met e-commerce de ambitie om in meerdere landen actief te zijn. Dit systeem kan multicompany en multicurrency aan. Het past precies bij het bedrijf dat we willen worden. Oracle NetSuite kwam dan ook met vlag en wimpel als winnaar uit de bus bij een onderlinge vergelijking. Het is met API’s ook nog eens zeer goed te koppelen aan andere cloudsystemen.”

Best practices aanbieden

Naast de verkoop van software van derden, zag Cadac meer kansen. “We dachten eerst dat we cadac.com en cadac.store moesten hebben, maar daar zijn we van teruggekomen. We zijn één bedrijf en je moet op één plaats gevonden willen worden. Na software hebben we ook de dienstverlening van onze experts gedigitaliseerd. Je kunt nu via onze website een expert inboeken. Die module was eind 2019 beschikbaar. Vorig jaar hebben we onze winkel verder geoptimaliseerd door via chat en e-mail ondersteuning te geven op het platform.”

Via een app kan het management van Cadac zien hoeveel omzet het e-commerceplatform dat nu op cadac.com zit heeft gedraaid. “We zien in de toekomst dat we ook projectaanpakken, dus best practices, kunnen gaan aanbieden via het platform. Nu hoor je vaak dat een project altijd maatwerk is, maar dat is maar voor een deel zo. Je kunt, zo denken wij, best practices verkopen.”

Volledig datagedreven werken

“Als Tesla een auto via de website kan verkopen en op de kade in Rotterdam kan zetten, dan moeten we ook projecten ook die manier kunnen aanvliegen”, stelt Smeets tot slot. “Denk niet dat klanten daar niet digitaal genoeg voor zijn. Als ze privéauto’s en vliegreizen online kopen, waarom zakelijk dan niet?” Financials, met de CFO voorop, zouden dat voor ogen moeten hebben. “Ga echt volledig datagedreven werken. Niet uit kostenbesparing of met een businesscase, maar omdat je gelooft dat dit een broodnodige innovatie is. Het maakt mij niet uit of degene die dit trekt een CFO, CIO of wat anders is. Als de klantwaarde van het digitale proces maar voorop staat.”

Dit artikel is gesponsord door Oracle NetSuite.