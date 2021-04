“De CFO van de toekomst moet nieuwsgierig, tech savvy en strategisch zijn”

Financekennis in de breedte en sectorkennis vormen de basis voor een CFO-functie. Maar de CFO van morgen moet vooral nieuwsgierig, tech savvy en strategisch zijn om echt het verschil te maken. Dat zegt Bram Tijsseling, Senior Partner bij het Amsterdamse kantoor van het internationale recruitmentbureau Odgers Berndtson.

Tijsseling focust zich op de werving van CFO’s nationaal en internationaal. “Ik denk mee voor opdrachtgevers over de eisen die organisaties aan een CFO stellen. Wat zijn de ervaringen die worden gezocht? Wat zijn de vaardigheden en wat voor competenties moet de CFO hebben? Dat is een puzzel die we proberen op te lossen. Aan de andere kant is het, in deze krappe markt, soms moeilijk om kandidaten te vinden. Een belangrijke eis is vaak dat de CFO al over de volle breedte van het financedomein heeft geopereerd. Van accounting, controlling tot en met financiering, risicomanagement en IT. Daar bovenop komt de managementervaring en als pré wordt vaak ook de sectorkennis van het bedrijf meegewogen.”

Veel digitale initiatieven

Odgers Berndtson heeft een internationale CFO-praktijk. “In internationaal verband wisselen we vacante functies uit als we internationaal georiënteerde CFO’s zoeken. Daarnaast wisselen we ook inhoudelijke kennis uit. Welke trends en ontwikkelingen zien wij in het financedomein?” Uit die sessies blijkt dat CFO’s steeds meer digitaal georiënteerd moeten zijn. “Er worden veel digitale initiatieven geïnitieerd in organisaties. Zowel voor de ontwikkeling van producten en diensten als ook voor de interne, al dan niet financiële, processen. Omdat finance veel data heeft, kan het een spilfunctie vervullen in de digitalisering van organisaties. Een tech savvy CFO bepaalt daarbij mede de tone at the top en en is daarmee instrumenteel voor het succes van deze initiatieven.”

Strategisch perspectief wordt belangrijker

De CFO-functie is steeds breder geworden in de afgelopen tien jaar, constateert Tijsseling. “Naast de meer traditionele aspecten als accounting en controlling wordt een goed begrip van strategie en businessmodellen verwacht en de capaciteit om een daarbij passende financieringsstrategie te definiëren. Persoonlijke competenties, zoals strategisch denkvermogen en stakeholdermanagement, zijn ook erg belangrijk. Met welke stakeholders heeft de organisatie te maken, intern en extern? Denk aan investeerders, accountants, banken, de raad van commissarissen, enzovoorts. Dan moet je dus heel goede communicatieve vaardigheden hebben om met al die partijen goed om te gaan.”

Over Bram Tijsseling Bram Tijsseling is Financial Services Partner bij het Amsterdamse kantoor van Odgers Berndtson en tevens lid van het mondiale bankingteam. Hij richt zich op niet-uitvoerende en uitvoerende managementfuncties in de financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in functies inzake Financiën, Risico, Compliance en Audit. Tijsseling is registeraccountant in Nederland, heeft een master in accountancy en boekhouden van Nyenrode Business University en een MBA van de IE Business School in Madrid.

Waar liggen de behoeftes?

Op basis van gesprekken met zijn klanten bepaalt Tijsseling waar precies de behoeften liggen vanuit het bedrijf voor de CFO-functie. “Daar maken we een oplossing voor en op basis daarvan gaan we op zoek naar de beste CFO. Dat is echt maatwerk. Ik ga niet per se op zoek naar een goede accountant, een RA, of een goede controller, een RC. Ik zoek vaak breder naar een CFO met de juiste strategische vaardigheden en competenties.”

Nieuwsgierig

De CFO moet bovenal nieuwsgierig zijn, stelt Tijsseling. “Hij of zij moet nieuwsgierig zijn naar ontwikkelingen in de CFO-functie en nieuwsgierig zijn voor zijn of haar eigen carrière. Je moet niet bang zijn om een carrièrestap te zetten als dit betekent dat je een essentieel element aan je CV toevoegt. Dat kan betekenen dat je een project gaat leiden in je eigen organisatie, waarmee je project- en transformatiekennis opdoet. Dat kan ook betekenen dat je eenzelfde functie in een andere sector gaat doen, waarmee je over nieuwe verdienmodellen leert. En het kan ook betekenen dat je internationale ervaring opdoet als je in het buitenland gaat werken en daarmee ook een persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Hoe je daar als ambitieuze financial komt? Door je hand op te steken en niet bang te zijn om die stap te zetten.”

CFO is onmisbaar

Wat heeft de coronacrisis gedaan met de vraag naar CFO’s? “Die vertoonde aan het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar een dip omdat alle organisaties in shock waren. Maar in de maanden daarna herstelde de vraag zich snel. Organisaties kunnen niet zonder CFO. Aan de kant van sales kun je soms nog twee portefeuilles onder één persoon bijeenbrengen. Voor de CFO is dat onmogelijk, zeker in de coronacrisis. Dan heb je die hard nodig, ook om aan scenarioplanning of aan liquiditeit en cash-forecasting te doen.