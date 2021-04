Europese CEO’s zien duurzaamheid en ESG nog steeds als luxe

Om de ambitie van de Europese Green Deal waar te maken, zijn de komende tien jaar aanzienlijke investeringen nodig. Een groot deel moet uit de private sector komen. PwC’s Green Deal Monitor #7 belicht hoe EuKlimropese CEO’s denken over klimaatverandering en ESG-kwesties, en wat dit betekent voor Europa en de Green Deal-ambities.

Klimaatverandering en risicomanagement

In sommige Europese landen zien CEO’s klimaatverandering niet als een directe bedreiging voor hun bedrijf, maar juist als een groeikans. CEO’s in deze landen zijn ook beter voorbereid, met Oostenrijk en Finland voorop: 69 procent van de Oostenrijkse en 64 procent van de Finse CEO’s zegt dat ze de klimaatverandering in hun risicomanagementstrategie hebben opgenomen. Dit in vergelijking met veertig procent wereldwijd en 51 procent in West-Europa.

Tot op zekere hoogte is deze bereidheid tot risicomanagement bijzonder verrassend, aangezien zij niet overeenkomt met het risico van blootstelling aan natuurlijke gevaren van de landen. Het past echter wel in een wereldwijd patroon: het is minder waarschijnlijk dat bedrijven in landen met de meeste blootstelling aan klimaatverandering risicomanagement hebben geïntegreerd in hun strategie, en omgekeerd.

Duurzaamheid als luxe

Zestig procent van de ondervraagde CEO’s wereldwijd wil als gevolg van de Covid-19-crisis meer investeren in duurzaamheid en ESG-initiatieven. Europa loopt wat dit betreft met 58 procent min of meer in de pas met de wereldwijde ontwikkelingen, maar er zijn grote verschillen tussen landen.

Er is een positief verband tussen de rijkdom van een land en de bereidheid om te investeren. Hoe rijker een land, des te meer zijn CEO’s van plan te investeren in duurzaamheids- en ESG-initiatieven. Maar, CEO’s zien duurzaamheid en ESG-initiatieven nog steeds als een soort luxe: het is leuk om te hebben als je het je kunt veroorloven, maar geen strikte noodzaak.