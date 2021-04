Finance week: eerste kwartaalcijfers stromen binnen

Op het Damrak maken beleggers zich maandag alvast op voor de start van het kwartaalcijferseizoen. De week begint nog rustig, maar op dinsdag komt maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, met resultaten. Woensdag geven de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Wells Fargo een inkijk in de boeken. De verwachtingen over de bedrijfsresultaten zijn hooggespannen, nu veel beursgraadmeters op recordhoogtes staan.

Het Financieele Dagblad meldde dat Coolblue pas na de zomer naar de Amsterdamse beurs gaat. Dat is opvallend, omdat het bedrijf er volgens ingewijden al klaar voor is. De aandeelhouders willen volgens de krant echter meer tijd in de voorbereiding steken. Coolblue heeft zijn beursgang formeel nog niet aangekondigd, maar in februari verklaarde topman en medeoprichter Pieter Zwart dat het bedrijf erover “hard aan het nadenken is”.

Ook AstraZeneca blijft in de belangstelling staan. De Brits-Zweedse farmaceut heeft nog steeds niet gereageerd op klachten uit Brussel over problemen bij de leveringen van coronavaccins. Het concern had tot enkele dagen geleden de tijd om te reageren, maar miste de deadline. De Europese Unie en AstraZeneca liggen al een tijd met elkaar in de clinch over te late en te weinig leveringen. Over het AstraZeneca-vaccin is ook al weken beroering omdat het mogelijk bloedproblemen veroorzaakt na een inenting.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,1888 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 59,16 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent minder, op 62,75 dollar per vat.