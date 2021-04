Financiële impact Covid-19 lijkt vooralsnog beperkt in de zorg

Een ruime meerderheid van de zorginstellingen verwacht voor 2020 een positief resultaat te kunnen presenteren. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer. De verschillende Covid-19-steunmaatregelen lijken hiermee het gewenste effect te hebben gehad. Voor 2021 is er echter nog veel onzekerheid.

“Financieel gezien lijken de meeste zorginstellingen de coronacrisis in 2020 redelijk doorgekomen te zijn. Mede dankzij breed overleg met alle belanghebbenden”, reageert Jorrit Wigchert, voorzitter Fizi, op de Financiële Zorgthermometer. “Voor 2021 dreigt een nieuwe financiële strop. Helaas is er nog niet voor alle sectoren een goede compensatieregeling tot stand gekomen. In de MSZ lijkt de regeling minder krachtig dan 2020.”

Coronacompensatie in 2020 leidt sectorbreed tot positief zorgresultaat

In 2020 kelderde het algehele vertrouwen in het toekomstig resultaat als gevolg van de Covid-19 uitbraak. Toch liet het vertrouwen vanaf het tweede kwartaal een herstel zien als gevolg van de aangekondigde compensatiemaatregelen. Uit de verwachtingen ten aanzien van het resultaat van 2020 lijkt het erop dat deze maatregelen hun werk hebben gedaan. 85 procent van de respondenten verwacht een resultaat van 0 procent van de omzet of hoger te presenteren in de jaarrekening. Coronacompensatie heeft mogelijk een belangrijke rol gehad bij het schrijven van de zwarte cijfers. De geschatte coronacompensatie was gemiddeld 5,2 procent van de omzet. Voor de medisch specialistische sector was deze het hoogst, daar was de gemiddelde compensatie 7,6 procent van de omzet.

Ruime meerderheid verwacht voor 1 juni een goedgekeurde jaarrekening te kunnen overleggen

Ondanks dat een positief resultaat wordt verwacht voor 2020 speelt coronacompensatie volgens zorgfinancials een factor van onzekerheid tijdens het jaarrekeningproces. Ruim twee derde van de respondenten noemt de verantwoording van de continuïteitsbijdrage een belangrijk onderwerp van discussie met de accountant, gevolgd door voorzieningen (21 procent) en de verantwoording van de corona-bonus (19 procent). Vanwege de onzekerheid over de verantwoording van de compensatiemaatregelen heeft het rijk vier maanden uitstel verleend voor de publicatie van de jaarrekening. Ruim 90 procent van de zorgfinancials verwacht uitstel niet nodig te hebben en ziet de jaarrekening wel vóór 1 juni goedgekeurd worden door de Raad van Toezicht.

Onzekerheid drukt in 2021 het vertrouwen

Een jaar na de initiële uitbraak laten de verwachtingen ten aanzien van het toekomstige financieel resultaat opnieuw een negatieve ontwikkeling zien. Onzekerheid over aanhoudende compensatie voor stijgende kosten voor personeel niet-in-loondienst en omzetderving als gevolg van de aanhoudende besmettingen zijn een mogelijke oorzaak voor de daling van het vertrouwen in het toekomstig financieel resultaat, met name in het sociaal domein en in de Zorgverzekeringswet (ZVW). Het ziekteverzuim in de zorg blijft onverminderd hoog en laat zelfs een stijgende lijn zien. Cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet laten voor januari 2021 een landelijk gemiddelde zien van 7,68 procent in de zorgsector. Als draagvlak voor compensatiemaatregelen in de zorg afneemt dan gaat Covid-19 in 2021 ongetwijfeld zijn stempel drukken op het financieel resultaat.