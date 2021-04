Gerard van Santen herbenoemd in Europees verslaggevingsorgaan EFRAG

De European Financial Reporting Advisory Groep (EFRAG) heeft de samenstelling van de nieuwe EFRAG Board bekendgemaakt. Deze groep werkt samen met de Europese Commissie aan de Europese rol in verslaggevingsstandaarden als IFRS. Voorzitter Gerard van Santen van de Raad voor de Jaarverslaggeving is herbenoemd tot een van de leden.

Van Santen vervulde zijn rol binnen EFRAG sinds 1 januari, toen hij werd benoemd tot nieuwe voorzitter van de RJ. Hij volgde daarmee eerdere RJ-voorzitter Peter Sampers op. De zittingstermijn van de EFRAG-leden is drie jaar, met uitzondering van de bestuursvoorzitter en vicevoorzitter. Hun termijn loopt af op 30 juni 2022. Het voltallige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Jean Paul Gauzès – Voorzitter

Olivier Scherer, accountancysector (Frankrijk)

Rosa Bruguera, banksector (Spanje); deputy Ricardo Sanchez (Spanish)

Michael Fechner, corporate sector (Duitsland); plaatsvervanger Kristian Koktvedgaard (Denemarken)

Roman Sauer, assurantiënsector (Duitsland)

Serge Pattyn, financiële sector (België) – Vicevoorzitter

Patrick de Cambourg, voorzitter ANC (Frankrijk)

Sven Morich, vicevoorzitter ASCG (Duitsland)

Angelo Caso, voorzitter OIC (Italië)

Gerhard Prachner, lid AFRAC (Austria)

Søren Kok Olsen, Internationale liaison observer, voormalig vicevoorzitter DASC (Denemarken)

Gerard van Santen, voorzitter RJ (Nederland)

Maria Urrea, lid ICAC Board (Spanje)

Anders Ullberg, voorzitter SFRB (Zweden)

Europese Commissie: Alain Deckers

Europese Centrale Bank: Jürgen Kirchhof / Kallol Sen

Europese Bankautoriteit: Delphine Reymondon

European Insurance and Occupational Pensions Authority: Sandra Hack

Europese Autoriteit voor effecten en markten: Isabelle Grauer-Gaynor

Privéinvesteringen (Better Finance): Jella Benner-Heinacher