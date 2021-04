Herstelfonds moet worstelende bedrijven helpen tijdens coronacrisis

Een nog op te richten herstelfonds moet bedrijven die een veelbelovende toekomst hebben maar nu worstelen met de coronacrisis helpen de crisis te overleven. Volgens het Financieel Dagblad zijn de grootbanken in overleg met private financiers en de ministeries van Financiën en Economische Zaken om het fonds op te zetten. Het eigen vermogen van bedrijven moet daarmee worden versterkt. Door een aandeel te nemen, hopen de banken meer leenruimte te creëren, ook voor bedrijven die al maximaal in het rood staan.

“We zijn op zoek naar gezamenlijke oplossingen”, vertelt Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank in een toelichting op de plannen. “We kijken of we via bepaalde fondsstructuren met publiek en privaat geld het eigen vermogen van bedrijven kunnen versterken.” Het fonds moet zich richten op middelgrote bedrijven die zorgen voor veel werkgelegenheid. Het is nog onduidelijk is hoe groot het fonds moet worden.

Inschatten risico’s

Banken zijn goed in het inschatten van risico’s. Draijer ziet een rol voor de grootbanken om overheden en private investeerders, zoals pensioenfondsen, te wijzen op investeringskansen. “Er zijn genoeg bedrijven die er nu slecht voorstaan, maar ook in staat zijn om, als de economie weer aantrekt, de groeilijn weer op te pakken.”

Maatwerk

“Het gaat om maatwerk”, zegt Martijn Gribnau, de nieuwe ceo van de Volksbank. “Het is niet de bedoeling dat we bedrijven gaan steunen die niet gezond zijn. We gaan niet ons eigen bedrijfsmodel te gronde richten.”