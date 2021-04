Hoe open banking het bedrijfsleven verandert: “Er is een nieuwe wereld aan het ontstaan”

Sinds het begin van open banking in 2015 is de manier waarop miljoenen Europese consumenten hun persoonlijke financiën en data beheren veranderd. Hoe zorgen API’s (Application Programming Interfaces) ervoor dat ook alle bedrijven de kansen van open banking kunnen pakken?

Grote en kleinere banken en talloze geldbeheer-apps kunnen consumenten door open banking meer keuze en vrijheid bieden bij het beheren van hun financiën. Maar er liggen ook voor bedrijven nog veel kansen om te profiteren van de technologie. Deze kansen blijven vooralsnog grotendeels liggen, omdat veel bedrijven niet weten hoe open banking op hen van toepassing kan zijn.

Achter de schermen

De beste manier om het bewustzijn bij bedrijven te vergroten, is zonder jargon en in eenvoudige taal te laten zien wat er ‘achter de schermen’ van open banking schuilgaat. In de kern geeft open banking bedrijven via API’s toegang tot de balans en transacties via Account Information Services (AIS) en kunnen betalingen worden geïnitieerd via Payment Initiation Services (PIS).

Om dit te mogen en kunnen doen zijn er twee dingen nodig: de juiste vergunning en technologie. Sommige bedrijven hebben deze zogenaamde PSD2-vergunning of de middelen om deze technologie zelf te ontwikkelen, maar de meerderheid heeft deze technologie niet voor handen. Hierbij kunnen Technical Service Providers (TSP’s) helpen.

Toegang voor alle partijen

TSP’s bouwen en voorzien bedrijven van kant-en-klare API’s. Daardoor kunnen ze gebruik maken van open-bankingtechnologie, zonder zelf veel tijd en geld te investeren. Daarnaast bieden deze TSP’s de mogelijkheid om via hun PSD2-vergunning AIS en PIS in hun bedrijf in te zetten.

Eenvoudig gezegd: TSP’s maken open banking toegankelijk voor alle partijen, niet alleen voor de grote spelers in de sector. Een van deze TSP’s is Yolt Technology Services (YTS). YTS was de eerste provider die een succesvolle open banking call uitvoerde en vandaag de dag handelt YTS 26 miljoen API calls per week af.

Wat betekent dat voor mijn bedrijf?

Een veel voorkomende vraag van bedrijven is: hoe kunnen we daadwerkelijk profiteren van open banking? Account Information Services is de functionaliteit die het breedst toepasbaar is.

Met AIS kunnen bedrijven een duidelijker inzicht krijgen in de financiële activiteiten van huidige en toekomstige klanten: hun banksaldo’s, inkomsten, werkelijke uitgaven en bestedingsgewoontes vormen samen een beeld. Deze informatie is onmiddellijk, digitaal en veilig beschikbaar en tegen lagere kosten dan bij het delen van fysieke documenten.

Alle informatie die een bedrijf via AIS verzamelt kan vervolgens worden gebruikt om zakelijke en dienstverlenende beslissingen te nemen. De gegevens die AIS verzamelt, geven een real-time inzicht in het gedrag en de behoeften van klanten. Niet alleen kunnen bedrijven daardoor hun diensten efficiënter plannen, maar de eindgebruiker krijgt hierdoor ook een meer gepersonaliseerde ervaring.

Gamechanger

In de praktijk kan AIS betekenen dat een retailer die toegang heeft tot informatie over het bestedingsbedrag van klanten, trends kan herkennen en gerichte aanbiedingen kan sturen. Een bank die een klant helpt bij het openen van een nieuwe rekening, kan dit veel efficiënter doen. Een kredietverlener die een kredietaanvraag beoordeelt kan de tijd die elke aanvraag in beslag neemt, halveren. AIS kan hierdoor een echte gamechanger zijn.

Bas van Marissing, Product Manager bij YTS, zegt hierover: “Er is een compleet nieuwe wereld aan het ontstaan, waarbij bijvoorbeeld de kredietverstrekkers hun kredietverlening niet alleen meer baseren op bruto salaris in combinatie met NIBUD-cijfers.”

“Waar eerst alles werd gebaseerd op ‘aangenomen’ financiële gezondheid, biedt open banking de mogelijkheid om te kijken naar het daadwerkelijk bestedingsgedrag. Hierdoor zullen sommige klanten toch wél voor een (hypothecaire) lening in aanmerking komen, omdat hun daadwerkelijke bestedingsgedrag laat zien dat zij dit makkelijk kunnen betalen.”

Blik op de toekomst

Open-bankingtechnologie is voortdurend in ontwikkeling. Open banking levert niet alleen voordelen op korte termijn op, maar ondersteunt bedrijven ook in de ontwikkelingsfasen op langere termijn. Naarmate een bedrijf groeit, groeit open banking met het bedrijf mee. Meer weten over wat open-banking kan betekenen voor jouw bedrijf? Lees dan het rapport Unlocking the Value of Open Banking.

