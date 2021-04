Industrie-veteraan aangesteld als CFO CLEVR

De Raad van Commissarissen van low-code en no-code Software-with-a-Service aanbieder CLEVR, heeft Rob Blasman (54) benoemd tot nieuwe Chief Financial Officer (CFO). De voormalige EVBox, BlueCielo en AVG-bestuurder zal samen met de onlangs benoemde CEO, Angelique Schouten, het bedrijf internationaal schalen en een buy-and-build strategie volgen. De benoeming gaat in per 1 juli 2021.

Blasman heeft meer dan dertig jaar ervaring in het internationaal opschalen van software- en technologiebedrijven via IPO’s, financieringen, fusies en overnames. Meest recentelijk bereidde hij EVBox voor op haar beursgang in de Verenigde Staten. Blasman begon zijn carrière bij Ernst & Young, waarna hij bij verschillende software- en technologiebedrijven werkzaam was, waaronder Baan / SSA Global / Infor, Torex, AVG Technologies, BlueCielo en als laatste EVBox. Blasman brengt een uitgebreide internationale ervaring mee, nadat hij vier jaar in Chicago, de Verenigde Staten, en twee jaar in Praag, Tsjechië, heeft gewoond en gewerkt.

Groeipotentieel

Blasman over zijn benoeming: “CLEVR heeft een enorm groeipotentieel. Het bedrijf biedt een aantrekkelijke suite van branche specifieke softwareoplossingen en een unieke expertise waarmee onze klanten slimmer kunnen opereren door kernbedrijfsprocessen te automatiseren en te optimaliseren. Dat is waar ik naar op zoek ben na mijn eerdere ervaring met het schalen van andere bedrijven.”

Angelique Schouten, CEO van CLEVR: “Blasman onderschrijft onze missie om wereldwijd organisaties verder te digitaliseren met behulp van low-code en no-code sectorspecifieke Software-with-a-Service oplossingen. Met zijn ervaring in het schalen van sterke technologiebedrijven en zijn tomeloze ambitie heb ik er alle vertrouwen in dat we onze internationale expansie met succes kunnen versnellen en uitvoeren. Het vinden van onze CFO was een cruciale stap, samen met het verenigen van de drie bedrijven Mansystems, FlowFabric en BlockBrains onder één merk, CLEVR.”

