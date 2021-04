Investeringen in Nederlandse start-ups naar record

De investeringen in Nederlandse start-ups zijn in het eerste kwartaal van dit jaar naar een nieuw record gestegen. In de eerste maanden van 2021 werd voor 860 miljoen dollar (715 miljoen euro) in deze ondernemingen geïnvesteerd, meldt KPMG op basis van onderzoek naar start-upinvesteringen wereldwijd. Dat betekende een stijging van negentig procent ten opzichte van het slotkwartaal van 2020.

Enkele opvallende Nederlandse investeringen waren volgens KPMG de kapitaalinjectie van 40 miljoen euro in zonneautomaker Lightyear, de 30 miljoen euro die in onlinesupermarkt Crisp werd gestoken en de 24 miljoen euro die deelscooterbedrijf Felyx binnenhaalde.

Recordbedrag geïnvesteerd

Wereldwijd werd in het eerste kwartaal voor een recordbedrag van 126,6 miljard dollar in start-ups geïnvesteerd. Dat is volgens KPMG bijna 30 procent meer dan het bedrag van 98,2 miljard dollar in de laatste drie maanden van vorig jaar.

De meeste start-upinvesteringen worden in de Verenigde Staten gedaan. Daarbij ging het in een aantal gevallen om investeringen van meer dan 1 miljard dollar, zoals bij financieel dienstverlener Robinhood, maker van elektrische auto’s Rivian en softwarebedrijf Databricks. Buiten de VS haalde onder meer het Zweedse betalingsbedrijf Klarna meer dan 1 miljard dollar op.

Inspelen op coronacrisis

KPMG merkt op dat veel durfkapitaal gaat naar bedrijven die zich richten op technologie en consumentgerichte digitale oplossingen, en in het bijzonder naar bedrijven die daarmee inspelen op de coronacrisis. Maar met het einde van de crisis in zicht, wordt ook weer meer geïnvesteerd in bedrijven in sectoren die door de crisis hard zijn geraakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de reisbranche en bedrijven die op toerisme zijn gericht.

Verder meldt KPMG dat het bedrag van beursgangen van start-ups wereldwijd naar recordniveau is gestegen. De 667 beursintroducties waren bij elkaar goed voor een waarde van 284 miljard dollar. De waardevolste beursgang van een start-up was die van het Zuid-Koreaanse e-commercebedrijf Coupang, die in maart in New York 4,5 miljard dollar ophaalde.