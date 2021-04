Lichte groei wereldwijde handel in februari

De wereldwijde handel is in februari met 0,3 procent gegroeid in vergelijking met een maand eerder, waarmee verder herstel wordt getoond van de coronacrisis. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn maandelijkse Wereldhandelsmonitor. De wereldhandel ligt inmiddels al weer hoger dan voor de coronacrisis, zo werd eerder al bekend.

Volgens het CPB was er vooral groei van de handelsvolumes in opkomende landen in Azië, zoals India, Thailand, Vietnam, de Filipijnen en Indonesië. In China was wel sprake van een daling van de handelsvolumes, net als in de Verenigde Staten. Voor het eurogebied werd een groei gemeld.

Stijging zet door

In januari ging de mondiale handel met een bijgestelde 1,9 procent omhoog. Eerder werd voor die maand een stijging met 2,6 procent gerapporteerd.

De wereldwijde industriële productie nam in februari met 0,3 procent af vergeleken met een maand eerder, aldus het CPB. Dat kwam door een zwakkere productie in ontwikkelde economieën. In opkomende economieën groeide de productie in de industrie juist.