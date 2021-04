Machine learning for controllers

Use cases for forecasting, planning and simulation

Het nemen van data gedreven beslissingen neemt in rap tempo toe. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door nieuwe technologieën zoals ‘kunstmatige intelligentie’ en in het bijzonder door ‘machine learning’. In deze whitepaper is een praktische benadering genomen hoe je hiermee kunt starten op een financiële afdeling. Hiervoor zijn een aantal use cases (beschrijving van een gedrag van een systeem) beschreven van relatief eenvoudig tot meer geavanceerd.

Voor de verschillende use cases die kunnen worden geïmplementeerd, volgen hieronder enkele voorbeelden:

Use Machine Learning in data collection to improve data quality Sales volume or revenue forecasting Sales Pipeline forecasting Cost forecasting Contributor analytics Driver based simulations