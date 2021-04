‘Markt voor crowdfunding groter dan ooit in Nederland’

De markt van financiering via crowdfunding is flink gegroeid. Afgelopen kwartaal werd er voor 112 miljoen euro opgehaald in Nederland, bijna twee keer zoveel als een jaar eerder. Nog nooit werd er in een kwartaal zoveel geld bijeengebracht via crowdfunding.

Hoe trekt u geld aan? Volg de e-learning!

De teller van het aantal gefinancierde projecten kwam uit op 868. Alleen in het eerste kwartaal van 2019 waren dit er meer, met 970 stuks. Het gaat om crowdfundingsplatformen die zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Explosieve groei

De gegevens zijn verzameld door Crowdfundmarkt. Dat is een organisatie die vraag en aanbod in verschillende bedrijfstakken bij elkaar brengt, maar zelf geen crowdfundingplatform is.

Crowdfundmarkt voorspelde eerder al dat de Nederlandse markt voor leningen via crowdfunding dit jaar explosief zou groeien. Dat hangt volgens de organisatie samen met de coronacrisis. De steunmaatregelen van de overheid zullen niet oneindig beschikbaar zijn. Crowdfunding zou een van de manieren zijn waarop Nederlandse mkb-bedrijven alsnog aan financiering kunnen komen. Na de crisis zullen consumenten waarschijnlijk ook weer meer gaan besteden, en ondernemers zullen hier naar verwachting op inspringen met nieuwe ideeën en groeiplannen waarvoor ze extra financiering nodig hebben.

Open markt

Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving zal er een open Europese crowdfundingmarkt ontstaan, voorziet de organisatie daarnaast. Volgens Crowdfundmarkt zullen vooruitlopend hierop dit jaar waarschijnlijk diverse grote Europese spelers de Nederlandse markt betreden.