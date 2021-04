Meer bedrijven failliet in maart, maar nog altijd op laag niveau

Hoe overleeft uw bedrijf deze crisis? Volg de collegereeks!

Het aantal faillissementen is vorige maand iets gestegen in vergelijking met een maand eerder. Maar nog altijd is het aantal uitgesproken faillissementen op een laag niveau, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In vergelijking met februari, toen het laagste niveau sinds 1990 werd bereikt, steeg het aantal zaken dat failliet ging met 30.

In totaal werden 163 faillissementen uitgesproken. Gecorrigeerd voor zittingsdagen waren dit er 144. Veel rechtbanken doen faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week, doorgaans de dinsdag. De ene maand telt daardoor meer van deze zittingsdagen dan de andere. Ook zijn eenmanszaken niet meegenomen in de gegevens.

Meeste slachtoffers in handel

De meeste faillissementen werden uitgesproken in de handel, maar dit is ook een van de sectoren waar de meeste bedrijven actief zijn. Relatief gezien werden de sector vervoer en opslag het zwaarst getroffen.

Het aantal faillissementen fluctueert normaal gesproken sterk. Ze piekten in 2013 en het aantal was vervolgens vanaf 2017 tot halverwege vorig jaar redelijk stabiel. Daarna zette een daling in, die vermoedelijk veroorzaakt wordt door de steunpakketten vanuit de overheid.