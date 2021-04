Mourik benoemt Maureen Lub tot financieel directeur

Technisch dienstverlener Mourik heeft Maureen Lub MSc. RA benoemd tot financieel directeur van de divisie Mourik Industry in Rotterdam. Lub heeft veel ervaring opgebouwd in financiële functies bij onder meer Damen Shipyards en EY.

“We zijn blij dat we zo’n talentvolle en deskundige vrouw als Lub kunnen verwelkomen bij Mourik”, stelt Kees Jan Mourik, CEO van Mourik. “Bij haar vorige werkgever Damen Shipyards heeft ze veel ervaring opgedaan in het werken in een internationaal familiebedrijf. Korte lijnen, veel eigen verantwoordelijkheid en bouwen voor de lange termijn. We zien in haar een grote aanwinst en we zijn verheugd dat ze opnieuw voor een familiebedrijf heeft gekozen.”

Mourik Industry, onderdeel van Joh. Mourik & Co. Holding B.V, is al vijftig jaar actief in de (petro)chemische industrie en heeft zich ontwikkeld tot een multidisciplinaire dienstverlener voor de wereld van morgen. De specialist is wereldwijd actief in industriële reiniging, mechanisch en civiele werken, integraal onderhoud, tank(terminal)onderhoud, catalyst handling, industriële conservering en milieutechniek. Mourik Industry biedt werk aan circa 840 gespecialiseerde medewerkers.

