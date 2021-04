Nibud: Zo herkent u ondernemers en werknemers met geldproblemen

Volgens het Nibud lopen er bij drie op de vijf bedrijven mensen rond met geldproblemen. Dat kan gevolgen hebben voor ondernemers, bijvoorbeeld door kosten voor het verwerken van loonbeslagen, productiviteitsafname en kosten voor verzuim. Daarom is het belangrijk een vinger aan de pols te houden en in gesprek te gaan met mensen met financiële problemen.

De organisatie heeft hulpmiddelen ontwikkeld voor werkgevers en voor ondersteuners van ondernemers, zoals boekhouders en adviseurs. Zo is er een signalenkaart die aangeeft welke tekenen aangeven dat werknemers mogelijk met financiële problemen worstelen. De kaart bevat specifieke signaalmomenten voor ondernemers die voor een groot deel gericht zijn op de coronacrisis. Ondernemers in kwetsbare sectoren die veel gebruik moeten maken van diverse steunmaatregelen raken logischerwijs sneller in betalingsproblemen. Ook een gebrek aan verzekeringen en verzoeken om meer werk zijn signalen dat er sprake is van financiële problemen.

Ook veel bedrijven hebben te maken met werknemers met geldzorgen. Financiële administraties krijgen dan bijvoorbeeld regelmatig vragen over verzoeken om meer uren te werken en verzoeken tot uitbetaling vakantiedagen. Als een werknemer in ernstige geldproblemen verkeert, komen er bijvoorbeeld vaker vragen over voorschotten op het salaris en over het betaalmoment van het salaris.

Het Nibud geeft vervolgens handvatten zodat werkgevers in gesprek kunnen gaan met werknemers zonder dat dat intimiderend werkt, bijvoorbeeld door het normaliseren van financiële worstelingen, het starten van zulke gesprekken en het bieden van tips in de vorm van organisaties die ondersteuning geven. Ook is het belangrijk hier later op terug te komen, mede om de ervaringen over het gesprek te evalueren, maar ook om werknemers verder te begeleiden.