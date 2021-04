Real time inzicht in betaalrekeningen klanten dankzij open banking

Sinds het begin in 2015 heeft open banking de wijze veranderd waarop miljoenen Europese consumenten hun persoonlijke financiën en data beheren. Welke kansen liggen er voor bedrijven om te profiteren van de mogelijkheden die open banking biedt?

Handmatige processen maken nog altijd een groot deel uit van kredietaanvragen. Aanvragers moeten grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens naar hun potentiële geldverstrekker sturen, waaronder pdf’s, scans van bankafschriften en vele andere stukken informatie in verschillende formats.

Vervolgens moet de geldverstrekker op basis van deze ongestructureerde data een nauwkeurig financieel profiel van de aanvrager opbouwen. Dit betekent voor zowel de aanvrager als voor de verstrekker extra, vaak dubbel werk en vertraagt het gehele proces.

Hierdoor kan het hele proces weken tot soms maanden duren, met meerdere gegevens in verschillende formats die door elkaar worden gebruikt, wat leidt tot onnodig tijdverlies. Dit vergroot de kans op fouten en kan leiden tot een achterstand in de aanvragen. Digitalisering en automatisering biedt daarbij uitkomst. Hier kan open banking voor een oplossing zorgen. Zo geven de Account Information Services (AIS) van open-bankingprovider Yolt Technology Services (YTS) real time inzicht in de betaalrekeningen van klanten.

Het principe van open banking

Het principe van open banking is dat banken rekeninggegevens moeten delen met derde partijen, onder strikte voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de klant (het individu of het bedrijf) hier zelf toestemming voor geeft.

Dit concept biedt een ongekend voordeel voor pioniers in de kredietverstrekking en hypotheeksector. Het stelt hen in staat om vrijwel onmiddellijk een nauwkeurig, gedetailleerd en actueel financieel profiel van de aanvrager op te stellen, zonder het risico van handmatige processen, ongestructureerde data of menselijke fouten. Een profiel wat bovendien gedurende de looptijd eenvoudig geactualiseerd kan worden met nieuwe banktransacties.

De voordelen van de nauwkeurigheid en de snelheid van het werken met open banking zijn onder andere:

De identiteit van aanvragers sneller kunnen verifiëren

Snellere en beter geïnformeerde krediet- en financieringsbeslissingen nemen

Het frauderisico verminderen

Een betere klantervaring bieden, dankzij de snelheid en het gemak

Het versnellen van de eigen geldstroom, door het sneller kunnen sluiten van transacties

Toegang tot een groter marktaandeel, aangezien met open banking ook klanten in aanmerking komen die traditioneel geen toegang hebben tot krediet, omdat ze niet over de nodige krediethistorie beschikken

Drie uitdagingen voor succes met open banking

Er is een aantal redenen waarom open banking nog niet volledig omarmd is door kredietverstrekkers. Gelukkig zijn deze belemmeringen met de juiste kennis en samenwerkingen makkelijk op te lossen.

Niveau van ‘awareness’

De eerste uitdaging is het vergroten van het bewustzijn rond open banking. Omdat open banking een relatief nieuwe technologie is, zijn veel kredietverstrekkers en consumenten zich nog niet bewust van de potentiële voordelen. Organisaties die de tijd nemen om de markt te onderzoeken, met leveranciers te praten en hun klanten voor te lichten over de voordelen, kunnen zo een voorsprong nemen op organisaties die dit niet doen.

Beveiliging

Wanneer wordt gewerkt met gevoelige financiële gegevens, is beveiliging essentieel. Daarom is het belangrijk om te weten dat open banking een streng gereguleerde sector is. Zo is het verplicht om een vergunning te hebben bij een Centrale Bank (in Nederland DNB) om een open-bankingdienst aan te bieden. Kredietverstrekkers kunnen deze zelf aanvragen, maar dit is een tijdrovend en kostbaar proces. Zij kunnen ook werken onder de licentie van erkende providers, zoals Yolt Technology Services (YTS).

Verbindingen maken

Technisch gezien kunnen bedrijven hun eigen verbindingen met banken bouwen als zij beschikken over de juiste vergunning. Echter, er zijn verschillende belangrijke voordelen aan het samenwerken met een gevestigde speler als YTS. Het belangrijkste voordeel is dat bedrijven dan alleen een connectie hoeven te leggen naar de kant-en-klare YTS API, waarna gebruik gemaakt kan worden van connecties naar de verschillende banken, zonder dat bedrijven zelf veel tijd en geld hoeven te investeren. Op deze manier wordt open banking toegankelijk voor alle partijen; niet alleen voor de grote spelers in de sector.

Open banking groeit mee met het bedrijf

Open-bankingtechnologie is voortdurend in ontwikkeling en biedt mogelijkheden voor verschillende financiële sectoren, zoals voor geldverstrekkers. Open banking levert niet alleen voordelen op korte termijn op, maar ondersteunt bedrijven ook in de ontwikkelingsfasen op de langere termijn YTS kan bedrijven hierin ondersteunen.

YTS was de eerste Third Party Provider in Europa die een succesvolle open banking API call uitvoerde. Vandaag de dag is YTS de topaanbieder van open banking API’s in Europa en handelt het per week meer dan 26 miljoen API calls af.

Dit artikel is gesponsord door Yolt Technology Services