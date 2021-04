SZW onderzoekt hoge administratieve lasten NOW

Het ministerie van Sociale Zaken is in gesprek met accountants over de toetsing bij de externe controle die vereist is voor de eindverantwoording van bepaalde NOW-subsidies. De administratieve lasten vormen soms een hoog percentage van de ontvangen steun.

Hoewel het kabinet eerder had beloofd de lasten voor ondernemers zo laag mogelijk te houden, merkt accountantsorganisatie NBA op dat de toetsing hoge administratieve kosten met zich meebrengt. Het gaat daarbij soms om duizenden euro’s op een subsidie van tienduizend euro. Het ministerie van Sociale Zaken kijkt daarom samen met de NBA naar deze toetsingskosten. Of, en zo ja welke, aanpassingen dat oplevert is niet duidelijk. Het ministerie is nu in gesprek met de organisatie over de procedure en verwacht daar begin mei uitkomsten over te kunnen delen.

Hele subsidie terugbetalen

‘We hebben al gevallen gezien waar accountants ondernemers adviseren om de hele NOW-subsidie terug te betalen, omdat die niet in verhouding staat tot de kosten die ervoor gemaakt moeten worden,’ aldus het ministerie. Eerder al gaf SZW aan op zoek te zijn naar een goede balans tussen de administratieve lastendruk en het risico op oneigenlijk gebruik en fraude als er een externe controle aan te pas moet komen. Wat kleine ondernemers betreft, worden de lasten zo klein mogelijk gehouden bij de verantwoordingsprocedure van de subsidie in de loonkosten.

Externe verklaringen

Bedrijven die een voorschot ontvangen van 20.000 euro of meer maar onder de drempel blijven van 125.000 euro blijven, hebben een derdenverklaring nodig, bijvoorbeeld van een belastingconsulent, administratiekantoor of externe accountant. Vanaf 125.000 euro subsidie hebben ondernemers een accountantsverklaring nodig. Hoe uitgebreid het accountantsonderzoek dan is hangt ervan af of een onderneming een verplichte controle voor zijn jaarrekening heeft of een subsidie ontvangt van meer dan 375.000 euro.