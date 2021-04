Vertrouwen CFO’s in economisch herstel hoogst in 10 jaar tijd

De cijfers van de Global Economic Conditions Survey (GECS), de wereldwijde enquête van IMA en ACCA onder meer dan duizend accountants en CFO’s, laten de status van de huidige economische situatie zien door de ogen van financial professionals. De GECS van Q1 van 2021 laat een veel positiever beeld zien, met de grootste sprong in vertrouwen ooit gemeten in het onderzoek. De goedkeuring en inzet van verschillende effectieve vaccins heeft het vooruitzicht op een einde aan de coronacrisis drastisch verbeterd.

ACCA/IMA GECS Index West-Europa (2012-2021)[/caption]

Zodra de vaccinatiegraad voldoende is zal de Eurozone genieten van sterker economisch herstel. Dit zal worden ondersteund door de €750 miljard van het EU-herstelfonds dat later in het jaar verdeeld gaat worden. Nationaal begrotingsbeleid zal waarschijnlijk steun blijven bieden door loonsubsidies. Maar veel huishoudens zullen de tijdens de pandemie opgebouwde spaargelden waarschijnlijk zien als een toename van activa. Dit suggereert dat een klein gedeelte zal worden uitgegeven, wat het voordeel van consumentenuitgaven zal beperken. De heropleving van de economie zal echter de vraag naar export een impuls geven en de industrie helpen.

Inflatie in de Eurozone

Na inflatiecijfers van rond de nul van het afgelopen jaar zullen stijgende kosten op de korte termijn de algemene inflatiecijfers in veel gevallen weer terugbrengen naar 2%. Olie en andere grondstoffenprijzen zijn veel hoger dan een jaar geleden wat de druk op inflatie rond consumentenprijzen zal vergroten. Daarnaast zijn de afgelopen maanden ook internationale verzendkosten gestegen aangezien wereldhandel weer is aangetrokken. Maar deze kosten impliceren geen aanhoudende stijging van de inflatiecijfers, want zodra deze hogere kosten zijn verwerkt zal de inflatie terugvallen.

Van grotere zorg is het vooruitzicht van inflatie op middellange termijn. Centrale banken hebben veel noodmaatregelen genomen om economieën gedurende de pandemie te helpen door lagere rentetarieven en het opkopen van staatsobligaties. Dit heeft geresulteerd in een erg sterke groei van geld, met tarieven ver boven wat consistent zou zijn met reële bbp-groei en 2% inflatie. De meeste centrale banken zijn toegewijd om dit gemakkelijke monetaire beleid te handhaven totdat economisch herstel goed aanwezig is. Dit suggereert dat snelle geldgroei nog een tijdje zal blijven bestaan, wat kan leiden tot een meer structurele en geaccepteerde inflatiegroei.