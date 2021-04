Volksbank vindt tijdelijke nieuwe financiële topman

De Volksbank, het financiële concern achter merken als SNS en RegioBank, heeft een tijdelijke nieuwe CFO gevonden. John Reichardt gaat die functie op interimbasis uitvoeren.

Reichardt was tot voor kort bestuurder bij BNG Bank, die vooral aan gemeenten en andere publieke of semipublieke organisaties leent. Daar zat hij twaalf jaar in het bestuur. De Volksbank zet de zoektocht naar een vaste nieuwe CFO voort.

Er is al maanden onrust in de top van het concern, dat in staatshanden is. CFO Pieter Veuger werd ontslagen terwijl hij nog maar enkele maanden in dienst was. Later vertrok ook operationeel directeur Mirjam Verhoeven, na meningsverschillen over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers. Onlangs kondigde president-commissaris Jan van Rutte aan de bank nog voor het aflopen van zijn tweede termijn te zullen verlaten.

Eerder meldde RTL Z op basis van ingewijden dat de Volksbank in december al een nieuwe CFO had gevonden. De gevonden persoon zou echter niet door toezichthouder de Europese Centrale Bank (ECB) zijn goedgekeurd.

