‘VS willen dat meer landen multinationals kunnen belasten’

De Verenigde Staten willen dat andere landen grote multinationals gemakkelijker kunnen belasten op basis van de omzet die dergelijke bedrijven binnen hun landsgrenzen behalen. De Amerikaanse regering heeft voorstellen van die strekking verstuurd naar bijna 140 landen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De landen werken onder leiding van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aan maatregelen om internationale belastingontwijking tegen te gaan.

De OESO breekt zich al tijden het hoofd over een eerlijkere inrichting van het mondiale belastingwezen. Nieuwe regels zijn nodig om belastingontwijking tegen te gaan. De regel dat multinationals alleen belasting betalen in landen waar ze fysiek aanwezig zijn, raakt steeds meer achterhaald in het tijdperk van internet. Grote technologieconcerns als Amazon of Apple zetten vaak vestigingen op in fiscaal aantrekkelijke landen. Tegelijkertijd behalen ze enorme omzetten in andere landen die daar niets van terug zien in hun schatkist.

Rekenformule

Volgens de plannen van de regering van Joe Biden moet een rekenformule voortaan bepalen hoeveel belasting elk land op de winst van een bedrijf mag heffen. Die verdeelsleutel wordt bepaald aan de hand van de omzet die een multinational in dat land boekt.

Daarmee zouden de VS de voornemens van de OESO onderschrijven. Maar eerdere suggesties voor een eerlijker belastingsysteem gingen vooral over het aanwijzen van bepaalde sectoren die door meerdere landen tegelijk belast konden worden, waarbij met name grote Amerikaanse digitale spelers werden genoemd. Het Amerikaanse voorstel maakt geen onderscheid tussen multinationals uit verschillende branches.

Landen voerden al digitaks in

De voorbije jaren ging een aantal landen al over tot het invoeren van een ‘digitaks’ om zo iets terug te zien van het geld dat bedrijven als Facebook, Google, Apple of Amazon verdienden. Dat wekte de woede van de toenmalige president Donald Trump, omdat die belastingen vooral Amerikaanse bedrijven zouden benadelen. Hij dreigde met handelsbeperkingen tegen onder andere Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Brazilië, Indonesië en de Europese Unie. Voor een aantal van die rechtsgebieden is die dreiging nu opgeheven.

Biden hoopt dat een grondige wijziging van het internationale belastingstelsel ook de Amerikaanse overheid meer oplevert. Zijn investering van twee biljoen dollar in infrastructuur wil hij bekostigen met hogere belastingen op bedrijven, maar die moeten dan niet naar andere landen uitwijken voor een gunstiger fiscaal klimaat.