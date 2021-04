WTO positiever over herstel wereldhandel

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verwacht dat de internationale handel dit jaar sneller zal groeien dan eerder geraamd. Het herstel na de forse klap van de coronapandemie dreigt wel ongelijk te worden verdeeld. Dat komt doordat het herstel afhangt van vaccinatieprogramma’s, maar armere landen hebben nog amper toegang tot coronavaccins.

De internationale handel in goederen zal dit jaar met 8 procent groeien ten opzichte van 2020. Vorig jaar kromp de wereldhandel volgens de WTO op jaarbasis met 5,3 procent. Dat zijn positievere cijfers dan waar de organisatie in oktober mee rekende . Toen voorspelde de in Genève gevestigde scheidsrechter voor internationale handel dat de wereldhandel in 2021 met 7,2 procent zou groeien, na een krimp van 9,2 procent in 2020.

Vertrouwen terug

Onder andere het nieuws dat vaccins effectief waren tegen het coronavirus gaf de wereldhandel in de laatste maanden van 2020 een oppepper. Bedrijven kregen daardoor weer vertrouwen in economisch herstel, waardoor ze meer uitgaven durfden te doen.

Voor dit jaar houdt de WTO nog wel slagen om de arm. Covid-19 is nog altijd een grote bedreiging voor de wereldhandel, bijvoorbeeld als zich besmettingsgolven met nieuwe virusvarianten voordoen. Om ook armere landen te laten meedelen in het herstel zouden ze bovendien meer vaccins moeten krijgen dan nu het geval is.

Vaccins de sleutel

Directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala van de WTO zei dat vaccins de wereld een mogelijkheid bieden om de economie weer snel op het niveau van voor de pandemie te krijgen. “Maar die kans wordt vergooid als een groot aantal landen en mensen geen gelijke toegang tot vaccins heeft”, voegde ze daaraan toe.