ABN AMRO gaat, tegen betaling, mkb-facturen voorschieten

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die internetbankieren via ABN AMRO kunnen vanaf deze maand per losse factuur kiezen of de bank deze voorschiet. Dat moet volgens ABN voor een snellere uitbetaling zorgen. Door de coronacrisis moeten veel ondernemers langer wachten op betalingen van andere bedrijven. Het financiële concern rekent voor de dienst gemiddeld een paar procent per factuur.

Als de factuur door de bank is goedgekeurd, staat negentig procent van het bedrag binnen een dag op de rekening van de ondernemer. De overige tien procent volgt als de debiteur heeft betaald. Ondernemers moeten dus wel betalen voor de dienst. Per factuur kost het de ondernemer tussen 1 procent tot maximaal 4 procent van het bedrag. Gemiddeld rekent de bank een bedrag van 2,4 procent per factuur. De dienst geldt voor factuurbedragen tussen de 1000 en 100.000 euro.

–> Lees ook: Kabinet verkort betaaltermijn grootbedrijf aan mkb naar 30 dagen

Gunstig voor kleine ondernemers

De bank denkt dat de dienst vooral voor kleine ondernemers gunstig is, aangezien voor hen kredietverlening vaak minder interessant is vanwege de kosten. Ook is kredietverlening vaak een doorlopende dienst en geldt deze voor alle facturen van een bedrijf en vanaf een bepaalde omzet, laat een woordvoerder weten. De bank heeft de dienst al een paar maanden getest.

Volgens kredietverzekeraar Atradius betaalde vorig jaar meer dan de helft van de bedrijven een factuur te laat uit door de coronacrisis. Voor de pandemie betaalde nog ruim een derde te laat uit. De betaaltermijn lag in november op gemiddeld 25 dagen langer dan voor de coronacrisis. In april bleek uit de Kleinbedrijf Index dat ruim de helft van de kleine ondernemers de rekeningen niet op tijd betaalt.

Oprichting mkb-bank

Ondernemersorganisatie MKB Nederland pleitte eind april opnieuw voor het oprichten van een mkb-bank om de kredietverlening van ondernemers te verbeteren. Volgens MKB Nederland kunnen ondernemers met een relatief kleine kredietvraag niet of nauwelijks nog bij banken terecht. Het kabinet zag daar toen niets in omdat het marktverstorend zou werken en zijn er genoeg andere alternatieven voor kredietverlening aan het mkb.