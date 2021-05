Air France-KLM stelt Nederlandse financieel directeur aan

Financieel directeur Frédéric Gagey van Air France-KLM gaat met pensioen. De Fransman, die voorheen onder meer financieel eindverantwoordelijke was bij KLM, legt zijn functie per 1 juli dit jaar neer. Hij wordt opgevolgd door de Nederlander Steven Zaat, die momenteel financieel directeur is van Air France.

Zaat, die in 2000 in dienst trad van het toen nog zelfstandige KLM, heeft al meer dan twintig jaar ervaring in de luchtvaart. In zijn tijd bij KLM werkte hij al eerder nauw samen met Gagey. In juli werd de Nederlander benoemd als financieel directeur bij Air France, na eerder een aantal functies bij moederbedrijf Air France-KLM te hebben gehad.

Belangrijke rol

Volgens topman Ben Smith van Air France-KLM heeft Gagey een belangrijke rol gespeeld voor het luchtvaartbedrijf rondom de coronacrisis. Gagey was onder meer betrokken bij de onderhandelingen en uitvoering van de steunmaatregelen en de herkapitalisatie.

Wie werkt waar in finance?

De laatste tijd zijn er heel wat financeprofessionals van functie of of baan veranderd.

In dit overzicht alle carrièreveranderingen in finance op een rij.