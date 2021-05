Arjen Schouten nieuwe CFRO Univé

Arjen Schouten is per 1 juli a.s. door de Ledenraad, in de functie van Chief Financial & Risk Officer (CFRO), benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé U.A.

Momenteel maakt Schouten sinds 2017 als CFRO deel uit van het bestuur van ABN AMRO Verzekeringen. Hij startte zijn loopbaan bij PwC en bekleedde daarna diverse managementfuncties op het gebied van financiën en risicomanagement bij o.a. NIBC en SNS Reaal. Bij Univé wordt Schouten onderdeel van de Raad van Bestuur van de coöperatie, die verder bestaat uit Ellen Peper (Chief Transformation Officer) en voorzitter Ron Bavelaar.

Ambitieuze strategie

Ron Bavelaar, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Wij zijn blij met de komst van Arjen Schouten als nieuwe collega. Wij kijken uit naar de samenwerking met Arjen die binnen onze raad primair verantwoordelijk wordt voor het financiële beleid en het risicomanagement van onze coöperatie en de tot de Univé Groep behorende entiteiten. Daarbij zal Schouten een welkome bijdrage leveren aan de realisatie van onze ambitieuze strategie.”

Danny van der Eijk, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Met de komst van Arjen Schouten is onze Raad van Bestuur weer op volle sterkte. Schouten is een door de wol geverfde CFRO met veel ervaring in de verzekeringsmarkt. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Schouten ook binnen onze Raad van Bestuur succesvol zal zijn en een belangrijke bijdrage zal leveren aan de ambitieuze doelstellingen van Univé. De Raad van Commissarissen wenst hem daarbij alle succes.”

Strategische doelstellingen

Schouten kijkt uit naar zijn start bij Univé: “Univé is de winkel om de hoek in je dorp of stad en het is de adviseur die je kent en je persoonlijk advies op maat geeft. De combinatie offline en online maakt Univé een mooi en krachtig merk, dat dicht bij haar leden staat en het verschil in de markt maakt. Ik kijk uit naar de samenwerking met mijn aankomende collega’s. En heb erg veel zin om met hen de komende jaren bij te dragen aan de strategische doelstellingen van de coöperatie en Univé formule.”

