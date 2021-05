Arnoud Griffioen nieuwe CFO Odyssey Hotel Group

Odyssey Hotel Group heeft Arnoud Griffioen benoemd tot nieuwe CFO. De vijftigjarige Nederland gaat CEO Rick van Erp en de investeerder, Activum SG, actief ondersteunen bij het management en de expansie van het bedrijf.

Arnoud Griffioen werkte recent als zelfstandig interim CFO voor klanten in de diverse sectoren. Zijn enthousiasme voor de hotelsector heeft hij eerder ontdekt als accountant bij PricewaterhouseCoopers waar hij diverse hotelketens als klant had. Hij is tevens CFO geweest bij de Eden Hotel Management en bij Fletcher Hotels.

Jarenlange ervaring

“Arnoud Griffioen past perfect in ons team. Hij heeft een passie voor het hotelwezen zoals wij allemaal. Zijn jarenlange ervaring en de daaruit voortvloeiende vaardigheden zijn van grote waarde voor onze uitbreidingsplannen,” zegt Rick van Erp, CEO van Odyssey Hotel Group. Daarnaast heeft Arnoud Griffioen een uitstekende naam opgebouwd als examinator en docent aan de Hotelschool The Hague en gastspreker aan diverse universiteiten.

