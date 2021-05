‘Belastingschuld ondernemers opgelopen tot 16 miljard euro’

De belastingschuld die ondernemers in de coronacrisis hebben opgebouwd, is in sommige branches een molensteen om hun nek. Kledingwinkels, schoenenwinkels, cateraars, uitzendbureaus, beveiligingsbedrijven en hotels zijn straks één tot vier jaarwinsten kwijt om hun schuld bij de fiscus af te betalen.

Dat blijkt volgens De Telegraaf uit cijfers van ABN Amro en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal is de uitgestelde belasting opgelopen tot zo’n zestien miljard euro. Een op de tien bedrijven heeft vanwege de crisis geen belasting betaald. “De verschillen tussen de branches en tussen bedrijven zijn groot”, aldus ABN Amro-econoom Franka Rolvink Couzy. “De situatie is voor sommige branches zorgelijk.”

Bedrijven gaan kapot

Van de kledingwinkels heeft ongeveer een derde een belastingschuld opgebouwd van gemiddeld bijna een ton. Ook in de horeca konden talloze ondernemers hun belastingen niet meer betalen. Alle grote cafés hebben belastinguitstel aangevraagd. “Als die bedrijven vele maanden aan winst kwijt zijn om hun schulden af te betalen, dan gaan ze langzaam kapot”, reageert Jacco Vonhof, voorzitter van ondernemersclub MKB-Nederland.

Vrijdag besluit het kabinet over een herstelplan voor de getroffen ondernemers.