Beleggersclub stelt ABN AMRO aansprakelijk voor geleden schade

ABN AMRO is aansprakelijk voor de geleden schade door beleggers als gevolg van de witwaskwesties bij de bank. Beleggersvereniging VEB verwijt de bank tekort te zijn geschoten in de informatievoorziening. De bank zou eerder hebben geweten van mogelijke criminele activiteiten van klanten, maar trad hier onvoldoende tegen op.

De VEB benadrukt dat beursgenoteerde ondernemingen relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar moeten maken voor beleggers. ABN AMRO vermeldde het feit dat het Openbaar Ministerie de bank nu ook beschuldigt van schuldwitwassen pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. Volgens de VEB had de bank deze nieuwe verdenking bekend moeten maken op een eerder tijdstip, namelijk het moment dat het OM de bank informeerde over de aanvullende, ernstigere verdenking.

Onrust aanzienlijk

Toen het nieuws over de beschuldigingen op straat kwamen te liggen, was de onrust onder beleggers volgens de VEB aanzienlijk. De koers van het aandeel zakte significant. De VEB noemt de koersdaling logisch, gezien de eerdere schikking van honderden miljoenen die ING trof vanwege nalatigheid rond witwassen.

Later werd bekend dat ABN AMRO vanwege de tekortkomingen een boete van bijna een half miljard euro moet betalen. Er wordt ook nog onderzoek gedaan naar betrokken bestuurders en oud-bestuurders van de bank. De VEB wil dat de bank ook nog komt met een schadevergoeding voor gedupeerde beleggers.