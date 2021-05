Blog Jaap Koelewijn: Licht aan het einde van de tunnel?

Volgens het coronadashboard van het RIVM zijn er tot en met 8 mei bijna 6,5 miljoen vaccinaties gezet. Tegen de achtergrond van de uitermate moeizame start van het vaccinatieprogramma mag dat een opmerkelijk resultaat worden genoemd. De komende weken zullen er in hoog tempo nog een paar miljoen prikken bijgezet worden. Is er licht aan het einde van de tunnel?

Als het aan de financiële markten ligt is dat wel zo. Nadat er vorig jaar een extreem herstel op de wereldwijde beurzen was, denderden de koersen ook dit jaar weer met een kleine 10 procent omhoog.

Niet overal vaccinaties

Al het optimisme ten spijt, wil ik toch een paar relativerende opmerkingen maken. In de Westerse landen gaat het goed met vaccineren. Landen als Israël en het VK zijn bijna klaar en ook in de VS stijgt de vaccinatiegraad in rap tempo. Elders in de wereld staan de zaken er een stuk minder rooskleurig voor. In India en Brazilië voltrekt zich een drama. De vaccinaties komen niet van de grond, waardoor het virus om zich heen kan grijpen. Dat is in de eerste plaats een menselijk drama, waarbij het helaas zo is dat de zwakste groepen het hardst worden geraakt. In de tweede plaats is het ook gevaarlijk. Het virus blijft op grote schaal circuleren waardoor er nieuw mutaties kunnen ontstaan. Die duiken onherroepelijk ook in de rijke landen op en dan is het nog maar de vraag of de huidige vaccins effectief zijn. Is dat niet zo, dan zijn de gevolgen niet te overzien.

Risico’s steunpakket

Verder is het zo dat Westerse landen met extreme maatregelen hun economie weer op de been hebben geholpen. Dat was noodzakelijk en gelukkig zijn de maatregelen ook effectief, maar er zit wel een flink risico aan. Dat geldt vooral voor de VS. Het steunpakket heeft tot gevolg dat het Amerikaanse begrotingstekort oploopt tot 15 procent van het bbp. Nu klinkt dat dramatischer dan het is. Als de Amerikaanse economie doorgaat op het pad van het al ingezette herstel, dan zal dat tekort snel teruglopen. De financiële markten hebben kennelijk vertrouwen in het herstel, want de Amerikaanse overheid kan zich nog steeds zonder al te veel moeite financieren.

Onvoldoende herstel

Nu onderken ik twee risico’s. Het is heel goed denkbaar dat Biden te hard stimuleert. Als dat zo is, dan zal de inflatie fors oplopen, waardoor de rente stijgt. Daar zit niemand op te wachten en het gevolg zal zijn dat het feestje op de beurzen abrupt eindigt. Dat zal ook gevolgen hebben voor de reële economie, want een correctie op de beurzen is niet goed voor de uitgaven en het vertrouwen in de economie. Het tweede risico is dat de economie onvoldoende herstelt. Ook dan zijn de rapen gaar. De tekorten zullen dan onvoldoende dalen, wat de financiering bemoeilijk. Ook dan gaat de rente omhoog.

Wat ik maar wil zeggen is dat er nog steeds forse risico’s boven ons hoofd hangen. Het pad naar herstel is smal.

Auteur: Jaap Koelewijn