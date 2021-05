“CFO’s kunnen niet meer om digitale platforms heen”

Conor O’Kelly (foto) is senior director statutory accounting bij Workiva en heeft meer dan twintig jaar ervaring in financiële topfuncties bij multinationals zoals Hewlett Packard en Ericsson. “Met een toenemende globalisering en digitalisering kun je niet meer om platformen heen. Daar werk je als financials met elkaar samen.”

“Ik heb het geluk gehad dat ik werkte bij multinationals die de digitalisering al vroeg omarmden”, begint O’Kelly het gesprek. “Het waren progressieve ondernemingen waar de financeteams soms gehuisvest waren over de hele wereld. Het was daarom al een must over die landen heen te standaardiseren en te digitaliseren. Al ver voordat de coronacrisis er was.”

De director ziet de globalisering toenemen. “Ook in finance. Je werkt samen met je shared service center in Oost-Europa of India. Moet voldoen aan wet- en regelgeving in meerdere landen, culturen en jurisdicties. En er worden meer digitale skills gevraagd van financials. Die ontwikkelingen waren er al, maar zijn door Covid-19 versneld. Er is geen bedrijf meer dat niet op een platform in de cloud werkt. Of dat nu een platform is van ons, van Microsoft of van Google. De collaboratieve platformen hebben en masse terrein gewonnen.”

Eén versie van de waarheid

Het is ook simpelweg niet meer te doen om losse spreadheets de financefunctie te runnen. “Nee, want wat was ook alweer de laatste versie van het spreadsheet en waar zitten we in het proces? Dat soort vraagstukken hebben je niet als je een financeplatform hebt waarin het proces duidelijk is omschreven, waar je overzicht hebt over datzelfde proces en de voortgang kan monitoren. Als laatste heb je daardoor altijd één versie van de waarheid waarin je precies kan zien wie waarmee aan de slag is geweest. Zo is er altijd een digitale audit trail. Dat is meer en meer ook een vereiste nu ondernemingen in essentie al digitaal zijn of worden en toezichthouders wereldwijd vaker gegevens voor hun toezichttaken digitaal opvragen. Maar dergelijke cloudplatform bieden ook de mogelijkheid voor multinationals om transparanter te zijn omdat ze nu eenmaal meer data ter beschikking hebben.”

Meer niet-financiële informatie

Bijvoorbeeld over niet-financiële informatie. “Boardrooms staan onder druk om meer gegevens over niet-financiële informatie aan hun stakeholders voor te leggen. Denk aan data over CO2-uitstoot, over medewerkerstevredenheid, maar ook over hun klimaatstrategie. Kortom, criteria op het terrein van Environmental, Social & Governance. Die criteria geven een inkijkje in hoe goed een organisatie zich heeft georganiseerd. Dat weten beleggers ook en daarom rekenen ze beursgenoteerde bedrijven er ook steeds meer op af. Die ESG-criteria moeten tot in de haarvaten van de ondernemingen terugkomen. Idealiter formuleer je er als multinational key performance indicatoren op. Om dit te structureren kan een digitaal collaboratief platform helpen om de data te consolideren. Dat naast de meer traditionele accountinginformatie.”

Enorme overgang

Zonder er ons erg van bewust te zijn, hebben we volgens O’Kelly een enorme overgang naar cloudtechnologie meegemaakt. “De hoeveelheid mensen aan het werk op collaboratieve platformen is enorm gestegen. Wijzelf hebben in deze coronacrisis ook een flinke groei doorgemaakt. De vraag naar op cloud gebaseerde accounting was nog nooit zo hoog. Ook omdat je via een sterk beveiligd platform de samenwerking tussen disciplines die thuis en op het werk aan de slag zijn mogelijk kan maken. Zou je dit nu nog met een systeem uit de jaren negentig willen doen, dan heb je een groot probleem.”

Niet alleen domein CFO

O’Kelly vindt de digitalisering van de onderneming niet alleen het domein van de CFO. “Hij of zij heeft natuurlijk al zijn financiële consolidatie en rapportages en is dus op dat terrein de aangewezen persoon om ook niet-financiële informatie via kpi’s in de haarvaten van de onderneming te krijgen. Maar de digitalisering van ondernemingen gaat veel verder dan dat. Er ontstaan compleet nieuwe businesscases. De CFO heeft bij het kweken van die businesscases wel een rol, maar dan samen met de rest van de Raad van Bestuur. Ik zie wel een specifieke rol voor de CFO voor het aanhaken van kennisexperts. Bij digitale business cases, bij het integreren van niet-financiële informatie in de business en het verkrijgen van assurance over duurzaamheidsinformatie. De CFO is namelijk gewend specialisten aan te haken.”

Benchmarken

Tot slot raadt O’Kelly CFO’s aan om zich te laten benchmarken. “Er bestaan diverse digitale competentiemodellen waarin je precies kunt zien wat de volwassenheid is van jouw organisatie op dit vlak. Je ziet dan ook precies waar kennis ontbreekt of welke stappen je nog kunt zetten. Op basis daarvan kun je een digitale strategie neerzetten waarin je aangeeft wat je doel is. De precieze weg ernaar toe vervat je dan in een roadmap. Duidelijk is wel dat die ontwikkeling een digital first– en een cloud first-strategie bevat. Dat kan gewoon niet anders. Kijk maar naar Microsoft, Salesforce, maar ook SAP, Oracle en wijzelf als Workiva. Die platformen zijn ook nog eens gemakkelijker aan elkaar te koppelen. Cloud blijft de toekomst bepalen.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Workiva.