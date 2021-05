Content Intelligence for Finance and Accounting

Automatiseren van ongestructureerde content hiaten in financiële processen door Content Intelligence te gebruiken

Software robots opereren als “digitale medewerkers” om repetitieve, gestructureerde en ‘rule-based’ financiële processen uit te voeren. Door het combineren van Content Intelligence met Robotic Process Automation (RPA) kunnen organisaties een breed scala van gegevens gebaseerde processen automatiseren waaronder facturen, inkoop- en verkooporders.

Door dit e-book komt u meer te weten over:

Het geheim om processen te automatiseren met ongestructureerde gegevens

Hoe Content Intelligence OCR en machine learning technologie toepast om ongestructureerde gegevens te transformeren in gestructureerde, benaderbare informatie

Use case typen (bechrijving van een gedrag van een systeem) die profiteren van Content Intelligence

Hoe BPO’s (Business Process Outsourcing) kunnen profiteren van de Content Intelligence voordelen met RPA om betere dienstverlening te leveren tegen lagere kosten

