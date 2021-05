Coronacrisis heeft weinig effect op verdeling brede welvaart

De verdeling van de brede welvaart in Nederland is in 2020 gelijk gebleven aan een jaar eerder. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van zijn welvaartsmonitor. Volgens het statistiekbureau lijkt de coronacrisis vooralsnog weinig effect te hebben gehad op de verdelingspatronen.

Welvaart gaat over meer dan economie en inkomen. Ook factoren als gezondheid, onderwijsniveau en de kwaliteit van de leefomgeving spelen een rol. Al die factoren samen vormen het concept brede welvaart, aldus het CBS. Vooral laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben een lagere brede welvaart, hoogopgeleiden en mensen zonder migratieachtergrond juist een hogere.

21 indicatoren

De verdeling van de brede welvaart is gemeten aan de hand van scores op maximaal 21 indicatoren, verdeeld over de thema’s welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Voor 17 van de 21 indicatoren is informatie beschikbaar over 2019 en 2020.

Op 10 van die 17 indicatoren komen hoogopgeleiden in 2020 bovengemiddeld uit. Het gaat dan bijvoorbeeld over tevredenheid met het leven, de eigen gezondheidservaring, het hebben van betaald werk en het vertrouwen in andere mensen. Mensen zonder migratieachtergrond komen in 14 gevallen bovengemiddeld uit. Alleen bij de indicatoren over overgewicht, tevredenheid met de reistijd woon-werkverkeer en het vertrouwen in instituties was dit niet het geval.

Laagopgeleiden komen op twee indicatoren bovengemiddeld uit. Hier gaat om de hoeveelheid vrije tijd en het ervaren van last van milieuvervuiling in de woonomgeving. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond komen op geen enkele indicator bovengemiddeld uit. Zij zijn relatief vaak lager opgeleid, wat volgens het CBS een deel van de ongunstige positie van deze groep verklaart.