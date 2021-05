Coronapandemie aanjager inventiviteit topbedrijven

De coronapandemie is de grootste aanjager voor bedrijven sinds tijden om fors in te zetten op innovatie en digitalisatie. Digitale bedrijven, farma en medische technologiebedrijven voeren de ranglijst van ’s werelds meest innovatieve bedrijven. De ranglijst wordt jaarlijks samengesteld door Boston Consulting Group. Van de multinationals beschouwt 75 procent innovatie komend jaar als een top 3-prioriteit. Dat is 10 procent meer dan vorig jaar, de grootste toename in 15 jaar sinds het verschijnen van de BCG-ranglijst.

De koplopers zijn ook dit jaar niet van hun troon gestoten. Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft en Tesla nemen de top 5 in beslag. Grootste stijgers zijn Toyota, dat grote stappen heeft gemaakt met elektrische auto’s en Coca-Cola dat scoort met innovatieve oplossingen om verpakkingen te verminderen en tegelijkertijd duurzamer te maken.

“Bedrijven die al bezig waren met innovatie en digitale transformatie hadden een voorsprong. Toen de winkels moesten sluiten konden zij razendsnel overschakelen op online verkoop”, stelt Pim Hilbers, managing director en partner bij Boston Consulting Group.

Jaar van de kanteling

“Veel CEO’s zagen in 2020 het jaar van de kanteling. Een jaar waarin investeringen in innovatie en digitaal werden beloond. Een jaar waarin nieuwe producten en diensten binnen weken in plaats van jaren werden geïntroduceerd. Er was geen tijd om eindeloos te vergaderen, met projectgroepen, in een door corona beheerste chaotische markt werd alles op alles gezet om overeind te blijven. En het kon.”

Hilbers is blij met de aandacht bij CEO’s voor innovatie en digitalisatie maar maakt zich zorgen over de uitvoering. “Een innovatie-ambitie van een onderneming is niet voldoende. Die ambitie moet zo snel als mogelijk worden omgezet in klinkklare resultaten voordat de concurrent dat doet. Bedrijven die wel gereed zijn en vastberaden om hun innovatie tot een succes te maken, hebben een vier keer grotere slagingskans. Maar volgens ons onderzoek is slechts twintig procent van de bedrijven zo ver om deze overschakeling te maken. Onze boodschap aan CEO’s om prioriteit te maken van het digitaliseren van de kernactiviteiten.”

Diversiteit essentieel voor innovatiekracht

“Over de afgelopen vijftien jaar blijkt bovendien dat bedrijven die werk maken van diversiteit, zowel voor geslacht als etniciteit, beduidend hoger scoren op onze ranglijst. Daar ligt dus een mooie uitdaging voor bedrijven die hun innovatiekracht willen versnellen. De wisselwerking tussen verschillende culturen, etniciteit en geslacht is een aanjager van creatief denken. Werken in diverse teams geeft energie en leidt tot betere resultaten.”

Ambitie koppelen aan investering

49 procent van de bedrijven versterkt hoge ambities met evenredig hoge innovatie-uitgaven. Innovatie is een duidelijke strategische prioriteit verankerd in het management. Deze bedrijven hebben een twee keer grotere kans om het beter te doen dan de concurrent. Bij 27 procent waren de investeringen beneden het peil van de ambitie. Ook was de ambitie inconsistent met het beleid. 24 procent van de bedrijven legt weinig nadruk op innovatie.

“Wie niet snel overschakelt, komt op grote achterstand. Nu mensen niet meer naar de winkel, bank of andere dienstverlener kunnen, heeft het fysieke klantcontact plaatsgemaakt voor digitale service. Hoe sneller je dienstverlening, hoe groter je kansen om meer klanten aan te trekken. Al die data die klanten digitaal achterlaten kun je bovendien gebruiken om te analyseren. Als je weet wie je klanten zijn en waarom ze bij je komen met welke wensen, dan kun je daar als bedrijf je strategie op aan passen om nog verder te groeien.”